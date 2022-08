Thomas Huyghe hoopt dat er in het quizprogramma ’25 Jaar Canvas’ gevochten zal worden

Ter gelegenheid van 25 jaar Canvas nemen teams van onder meer Terzake, Alles kan beter en De ideale wereld het tijdens een feestweek in december tegen elkaar op. Thomas Huyghe, sidekick van quizmaster Phara de Aguirre, hoopt dat het verkeerd afloopt.

Met een quiz kun je veel kanten op. Wat wordt het?

Thomas Huyghe: Het concept is dat van een klassieke café- of parochiezaalquiz. Tien teams nemen het tegen elkaar op in een zaal. De vragen gaan over oude of huidige Canvasprogramma’s en worden met een beamer op een groot scherm geprojecteerd. Team De Ideale Wereld zal het opnemen tegen team Terzake, team In de Gloria, team Alles Kan Beter, enzovoort.

Als dat maar goed afloopt.

Huyghe: Ik ben het archief aan het uitvlooien en merk dat dat vol haantjes zit. Nu moeten ze tonen wie van hen de slimste is… Ik hoop dat er coryfeeën tussen zitten die niet tegen hun verlies kunnen en op elkaars smoel beginnen te slaan. Als er niet wordt gevochten, zal ik teleurgesteld zijn.

Het is een eenmalig feestprogramma dus het is wel oké om all-in op nostalgie te gaan. De focus ligt niet op moeilijke vragen maar op de reünie, grappige fragmenten en het soms erg grote verschil tussen de jonge gezichten in die fragmenten en de oude in de zaal.

Ben je zelf de Herman Van Molle van dienst?

Huyghe: Phara de Aguirre presenteert en ik ben haar sidekick. Die keuze lag voor de hand. Phara is een van de grote Canvasgezichten en ziet de humor van zo’n quiz in. Een tweede groot voordeel: Phara is wel verstaanbaar, weet wel hoe ze zich op een podium moet gedragen en komt wel boven de pupiter uit. Ik niet.

Wat zijn voor jou de hoogtepunten uit 25 jaar Canvas?

Huyghe: Alles kan beter en In de gloria blijf ik erg grappig vinden. Die programma’s hebben de tand des tijds geweldig doorstaan. Ook Neveneffecten resoneert nog steeds.

Waar schrok je van tijdens het uitpluizen van de archieven?

Huyghe: Van het taalgebruik. In de jaren negentig en begin jaren nul werd er weinig moeite gedaan om respectvol over andere mensen te praten. Over racisme en seksisme werd heel casual gedaan. Dat moet je in zijn tijd zien maar het contrast met vandaag is groot. We staan in positieve zin véél verder op het gebied van politieke correctheid.

Naar welk ander tv-programma kijk je dit najaar uit?

Huyghe: Naar het nieuwe seizoen van De ideale wereld. Benieuwd naar hoe Ella Leyers de show aanpakt.