Jan Paternoster hoopt als nieuwe ‘The Voice’-coach zelf ook bij te leren van zijn kandidaten

In The Voice van Vlaanderen worden coaches Niels Destadsbader en Tourist LeMC vervangen door Matthieu Terryn en Jan Paternoster. Die laatste heeft daar alvast ook zelf iets geleerd.

Met de tourbus van Black Box Revelation naar San Francisco tuffen: dat is op dit moment de realiteit voor zanger-gitarist Jan Paternoster. In oktober zal het er voor hem opaan komen sneller dan Natalia, Koen Wauters en Matthieu Terryn van Bazart zijn stoel te draaien in The Voice van Vlaanderen.

Helemaal klaar om Niels Destadsbader te vervangen?

Jan Paternoster: Jawel! Al heb ik ook wel wat zenuwen. Ik wil elke kandidaat de juiste feedback geven. En dat met al die camera’s erbij: niet de habitat die ik gewend ben. Camera’s maken me heel zelfbewust en dat moet er wel uit. Ik wil mezelf zijn. Gelukkig ben ik omringd door ervaring. Koen en Natalia hebben mij en Matthieu welkom doen voelen en veel vertrouwen ingeboezemd. The Voice heeft me ook anders naar muziek doen luisteren.

Hoezo?

Paternoster: Bij elk nummer dat op de radio, thuis of op een feestje voorbijkomt, ligt mijn focus plots op de zanglijn. Is die interessant genoeg om een van mijn kandidaten naar de finale te loodsen? Die focus inspireert me ook voor het nieuwe album van Black Box Revelation. Hopelijk staan daar nu wat goeie zanglijnen op! (lacht)

The Voice is een vaste waarde geworden. Wat is volgens jou de sleutel tot het succes?

Paternoster: Participatie! De kijker kan de blinds niet kiezen maar speelt het spel thuis wel mee. Doen alsof je zetel rood is en voorzien van een grote knop. Je afvragen of jij je voor die kandidaat zou omdraaien. In de finale wordt je stem als kijker gehoord want je kiest zelf de winnaar. Love it! Ik was al eens als coach gevraagd maar toen kwam het niet goed uit. Leuk dat ze me opnieuw gevraagd hebben.

Wiens stem bezorgt jouw kippenvel?

Paternoster: Ik ben mijn traanklieren niet de baas telkens ik Arno Les yeux de ma mère hoor zingen. Zoveel emotie.

Je hebt zelf ook jij ooit deelgenomen aan een talentenjacht.

Paternoster: Black Box Revelation is met het zilver gaan lopen op Humo’s Rock Rally. Fantastische ervaring. Ik was net achttien en een nieuwe wereld overdonderde me. Door alle lof, door de kansen die je plots krijgt, is het opletten dat je niet gaat zweven. Er zijn genoeg winnaars van talentenjachten in de vergetelheid geraakt. Talent is één ding, maar je moet ook passie hebben, realistisch blijven, bereid zijn om hard te werken en je zo goed mogelijk omringen. Ik wil voor mijn kandidaten in The Voice die goede omringing zijn.

Naar welk ander tv-programma kijk je dit najaar uit?

Paternoster: Naar De klim van je leven. Mijn vrouw Eva De Roo begeleidt mensen die lichamelijk zwaar te lijden hadden onder long covid of muco en de uitdaging aangaan om een Italiaanse col op te fietsen. Goed om te beseffen dat fysieke en mentale gezondheid echt wel onbetaalbaar zijn.