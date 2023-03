In première: Noa Lee vond zelfvertrouwen tijdens de lockdown en aan de Belgische kust

Een nummer over eindelijk een romantische connectie durven aangaan, geschreven tijdens de isolatie van de lockdowns? After Years van Noa Lee is een logischer nummer dan u op basis van deze beschrijving zou denken.

‘Maak van de vrije tijd gebruik om eindelijk een boek te schrijven! Train voor een marathon! Geniet van de rust!’ Tijdens de lockdowns waren de clichés talrijk om ons te doen geloven dat het hele gebeuren ook een positieve kant had. Achteraf gezien lijkt dat voor weinigen effectief het geval te zijn. Al zijn er ook uitzondering. Nina Kortekaas, bijvoorbeeld. Tijdens de isolatie vond de frontvrouw van indiepopgroep Noa Lee haar zelfvertrouwen. ‘Ineens had ik alle tijd en ruimte om te doen wat ik écht wilde, wat mij enorm veel ruimte en kracht heeft gegeven. Bovendien ben ik veel meer tot mezelf kunnen komen en heb ik ontdekt welke punten voor mij echt belangrijk zijn. Op die manier ben ik veel zelfverzekerder geworden. Op die manier is After Years een soort ode aan kracht vinden binnenin jezelf.’

After Years, dat is de nieuwe single van Noa Lee. Het nummer gaat over zelfzeker worden, maar ook over het durven aangaan van een romantische connectie met iemand anders. Een liefdeslied dat uit isolatie ontstond, volgens de zangeres is dat niet zo tegenstrijdig als het op het eerste gezicht lijkt. ‘Er was iemand waar ik al heel lang aantrekking tot voelde, maar omdat ik nog jong en verlegen was durfde ik dat nooit echt te tonen. After Years gaat over zelfzekerder worden, waardoor je jezelf wel op die manier durft bloot te stellen aan iemand. Bovendien waren de paar momenten waarop we elkaar tijdens de lockdowns wel konden en mochten zien extra intens, net omdat ons sociale leven zo tot stilstand was gekomen. Daarom werd die spanning extra dik aangezet, wat ook meegespeeld zal hebben.’

Natuurlijke habitat

Ook in de bijhorende videoclip wordt het vinden van je zelfvertrouwen gesymboliseerd. De camera volgt één enkele persoon, eerst langs achteren waardoor je eerst niet goed weet met wat voor iemand je te maken hebt. Naarmate de videoclip vordert, gaat de camera het personage van de voorkant filmen, waarna die uitbundig begint te dansen en uiteindelijk in onderbroek de zee in duikt. ‘We wilden spelen met de manier waarop je eerste indruk van iemand heel verkeerd kan zijn. In het begin van de clip vraag je je af naar wie je precies zit te kijken. Is het een man of een vrouw? Een sterk persoon of eerder een zwak iemand? Dat knipoogt ook een beetje naar de coronaperiode, waarin iedereen met mondmaskers rondliep. Ik geef ook les, en het was echt maf hoe ik soms een beeld vormde van mijn leerlingen op basis van wat ik wel kon zien. Toen ze die mondmaskers afzetten, leek het plots alsof dat volledig andere mensen werden.’

Gezien het uitbundige einde van de videoclip, blijkt het hier dus om een zelfverzekerd iemand te gaan, waarmee het nieuwe zelfvertrouwen van Kortekaas in de verf gezet wordt. ‘Oorspronkelijk was het plan om Wolf, de danser in kwestie, helemaal naakt de zee in te laten duiken. Omdat het die dag veel te koud was, hebben we daar uiteindelijk toch van afgezien.’ (lacht)

Toch lijkt de isolatie van de lockdowns ook nog in de clip aanwezig te zijn. Wolf is namelijk de enige persoon in heel de video. Het lijkt alsof die verder door een volledig verlaten omgeving wandelt. ‘Ja, maar ik krijg ook de indruk dat die heel verzekerd door hun natuurlijk habitat loopt,’ nuanceert Kortekaas. ‘Hier voelt die zich het sterkst’.

Residentie aan zee

Dat de clip aan zee werd gefilmd, is trouwens geen toeval. De locatie refereert naar De Grote Post, het Oostendse cultuurcentrum waar Noa Lee in residentie kon werken aan Airship, het debuutalbum dat later verschijnt en waarvan After years de eerste single is. ‘Tijdens corona kwam alles tot stilstand, maar kort daarna werd het leven weer even hectisch als voorheen. Bovendien begonnen er op dat moment ook werken recht voor mijn door. Ineens werd ik weer in de chaos geduwd. Gelukkig was er die residentie aan zee, waar alles weer valk en rustig kon worden en ik mij volledig op dat debuutalbum kon storten. Daarom hebben we de clip voor After years aan de kust gefilmd: het was ook een beetje mijn eigen habitat waar ik in alle rust en vertrouwen aan de plaat kon werken.’

Tijdens het schrijven van Airship kon Kortekaas haar zelfzekerheid goed gebruiken. ‘Natuurlijk zijn er altijd momenten waarop je begint te twijfelen. Uiteindelijk is zo’n schrijfproces iets waar je enorm veel tijd en geld in steekt, zonder garantie dat er resultaten zullen zijn. Maar toen ik de laatste mix aan het afwerken was met Pieterjan Coppejans, de geluidstechnicus waar ik nauw mee samenwerkte, had ik voor het eerst het gevoel dat we echt ergens aan het geraken waren. Dat mocht wel eens, want ik kan me heel intens op dat proces storten waardoor we ongelooflijk veel details telkens opnieuw moesten herzien. (lacht) Maar het heeft geloond, want nu denk ik dat het echt nice zal worden.’



