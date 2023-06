Een greep uit de sms’en die ik tijdens Mumford & Sons op Werchter verstuurde

‘Ik doe echt actief m’n best om een minder verbitterd persoon te zijn maar dan krijg ik dit soort onschuldige muziek te horen en komt het slechtste in me naar boven,’ en andere spontane gedachten die tijdens Mumford & Sons naar boven borrelden.

Soms klikt het gewoon echt niet tussen een recensent en een bepaalde act.

Toen Stromae aangekondigd werd als headliner op Werchter 2023, had ik daar op zich best zin in. Niet dat ik zijn muziek thuis vaak luister, maar over zijn liveshows had ik enkel lovende woorden gehoord. Ik noteerde dus al dat ik die headlinershow gerust wilde bespreken.

Helaas moest onze nationale superster verstek geven om gezondheidsreden. Het bood de organisatie de unieke kans om last minute een andere, boeiende headliner te boeken. Lana Del Rey bijvoorbeeld? Die stond afgelopen toch nog op Glastonbury en blijkt in Europa te blijven rondhangen, want volgende week speelt ze in Amsterdam. Een grote, relevante naam die het hoofdpodium van de grote festivals waardig is.

© Rob Walbers

Het werd echter het hyperbrave, beledigend onbeledigende folkpopgroepje Mumford & Sons, bekend van banjohits als Little Lion Man en The Cave. Met een bang hart en een open geest trok ik naar het hoofdpodium, in de hoop dat er de komende negentig minuten toch iets leuks zou gebeuren. Dat bleek een moeilijke bevalling te zijn.

‘Hoe moet een mens hier in godsnaam over schrijven,’ begon ik me af te vragen. Tot ik op een bepaald moment op het idee kwam om gewoon de sms’en die ik tijdens de show stuurde te publiceren – met dank aan de mensen die er waren om mij op te vangen tijdens mijn meltdown. Bij deze: een om leesbaarheidsreden ietwat aangepaste maar verder ongefilterde weergave van mijn emoties tijdens het optreden van Marcus Mumford & co.

© Rob Walbers

‘Als intro spelen ze Papaoutai van Stromae over de boxen. Dit is gewoon zout in de wonde strooien’

‘Waarom gaat iedereen rond me zo hard op deze opgepoetste folkliedjes, ik snap er NIKS van’

‘Wauw als tweede nummer al Little Lion Man, ze moeten duidelijk bewijzen dat ze echt wel een coole groep zijn die fuck durft te zeggen’

‘Ik ga hier echt extreem slecht op, net omdat het allemaal zo beledigend braaf is’

‘Ben ik nu echt zo’n verzuurd en verbitterd persoon, of is dit gewoon het groepje dat het muzikale uurtje in de lokale kroeg voorziet, maar dan om een of andere reden op een megapodium?’

‘Sorry dat je even het slachtoffer bent van m’n meltdown maar ik zweer dat er gewonden gaan vallen als ik Marcus Mumford nog één keer “aaaaa AAAAAA aaaaa” moet horen vocaliseren in een refrein’

‘Dit is zo’n simpel optreden en net daarom veel irritanter dan ik verwachtte’

‘Wat als ik als review gewoon deze sms’en publiceer en het daarbij laat’

‘Soms moet je uit terecht protest gewoon stokstijf blijven stilstaan tijdens een optreden met je gsm in je hand’

‘Ik doe echt actief m’n best om een minder haatdragend persoon te zijn maar dan krijg ik dit soort onschuldige muziek te horen en komt het slechtste in me naar boven. Ben ik het probleem? Veel mensen rond me zijn gewoon aan het genieten’

‘Awake My Soul is een heel ironische songtitel want mijn soul is allesbehalve awake op dit moment’

‘Banjo more like time to ban yo’ asses off this stage’

‘Wel grappig dat de bovenkant van het rechterscherm kapot is en de muzikanten daar nu constant onthoofd worden’

‘Die stukjes met die koperblazers zijn ook echt niet zo episch als de groep zelf denkt (en een pak ordinairder)’

‘De mensen naast me staan de helft van de tijd te tetteren en de andere helft extreem luid mee te zingen, ik snap hun energie niet’

‘Net bijna een pint in m’n gezicht gekregen van twee mensen die knuffelend aan het rondspringen waren’

‘Ik heb ook echt al minstens drie keer gedacht dat ze gewoon opnieuw Little Lion Man aan het inzetten waren’

‘Waarom steken ze vuurwerk af tijdens het laatste nummer, deze muziek is echt niet groots genoeg om dat te rechtvaardigen’

‘Ik kan echt niet geloven dat dit alweer een ding is waar ik negentig minuten naar heb staan kijken’

‘Bon, tot morgen, ik ga nu slapen met dit nog vers in m’n systeem’