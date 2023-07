Een van de vreemdste festivalacts deze zomer: Prins S. en De Geit, ofwel ‘Spinvis op XTC’

Leden Vlnr.: Daniel Ortgiess (producer/synths), Scott Beekhuizen (frontman) en Marne Miesen (componist/gitarist) Locatie Den Haag Instagram @prinssendegeit In het kort Trio. Maakt bizarre electrotrash. Zingt over mayonaise en kinderboerderijen.

We zeiden het eerder al: voor een van de vreemdste festivalacts deze zomer moet u bij Prins S. en De Geit zijn. Het trio leerde elkaar kennen in een woontoren in Den Haag die ‘Het Strijkijzer’ wordt genoemd, vond elkaar in een gedeelde liefde voor pingpong, geitjes en gekke muziek en brouwt sindsdien samen aan een cocktail van catchy synthpop, dreigende techno, trashy EDM en postironische carnavalsmuziek. Hun sound wordt door de Volkskrant omschreven als ‘Spinvis op xtc’. Hun nummers zweven ergens tussen poëtisch en ridicuul en gaan over wilde nachten (Nacht), samen een bakje mayonaise uitlepelen als teken van romantiek (Rood staan hard gaan) en keiblij in de rij voor de kinderboerderij staan (Kinderboerderij (Keiblij)). En frontman Scott Beekhuizen zingt/rapt/declameert dat alles met het sérieux en de koelheid van de leider van een heel vreemde sekte.

Vorig jaar bouwde Prins S. en De Geit in eigen land een cultstatus op dankzij intense liveshows en hun debuutplaat Rood staan hard gaan, nu lijkt ook Vlaanderen stilaan overstag te gaan en staan ze op Suikerrock en Pukkelpop. Kleine tip voor wie gaat kijken: eerder dit jaar dropte het trio De duck, een soort Vogeltjesdans 2.0 met lyrics als ‘Uit het water, schud m’n kontje droog’ en ‘Geef me brood, bitch’. De uitgelezen kans om uw beste vogelimitatie nog eens boven te halen, dus.

Een willekeurige quote ‘Wij zijn héél serieus in onze gekte.’

In concert op 05.08 op Suikerrock, op 19.08 op Pukkelpop en op 22.12 in Trix, Antwerpen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."