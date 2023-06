De vreemdste acts van deze festivalzomer

Hellmut Lotti Goes Metal (Graspop, 18.06)

Enige context: vorige herfst bracht Helmut Lotti al strippend Run to the Hills van Iron Maiden voor Radio Willy, een stunt die nu een vervolg krijgt met een volledige set op Graspop met covers van Whitesnake, Kiss en Aerosmith. Machine Head, Guns N’ Roses en Slipknot kunnen beweren wat ze willen: de echte headliner is Hellmut.

BigKlit © National

BigKlit (Kamping Kitsch Club, 19.08)

De Amerikaanse rapper achter Klitorius B.I.G., Miss Klit, You Can’t Handle the Klit en de TikTok-hit Play. Maakt het een pak vreemder: BigKlit, uitgesproken activistisch, feministisch en queer, staat op de antiwoke-editie van Kamping Kitsch Club naast onder meer Nonkel Jef en Hot Marijke. Heel benieuwd hoe en wanneer BigKlit dat ontdekt.

The Hu © National

The Hu (Rock Werchter, 30.06)

Mongoolse folkmetal met traditionele instrumenten zoals de Mongoolse tweesnarige paardenviool en de Mongoolse luit en even traditionele Mongoolse keelzang, gebaseerd op de geschiedenis van de Xiongnu, een Mongools-Turks rijk uit de derde eeuw voor Christus. Daar blijkt een publiek voor te bestaan. Dat publiek is groter dan je op basis van de omschrijving zou denken.

Prins S. en De Geit © National

Prins S. en De Geit (Suikerrock, 05.08; Pukkelpop, 19.08)

Het Nederlandse electrotrashtrio achter Kinderboerderij, een nummer dat gebouwd is rond de zinsnede ‘Keiblij in de rij voor de kinderboerderij’. Zien eruit als slechteriken uit House of the Dragon. Leerden elkaar kennen in een plek in Den Haag die Het Strijkijzer heet. Maken ook nummers over vingers in de pudding en bakjes mayonaise met twee lepeltjes. Verder sturen onze noorderburen deze zomer ook Natte Visstick, Gladde Paling en Dikke Baap naar Tomorrowland. De Nederlandse band-name generator zit op een rare trip.

Genesis Classic © National

Genesis Classic (W Festival, 27.08)

Een verwarrende bandnaam: achter de naam Genesis Classic blijkt namelijk niet Peter Gabriel, Phil Collins, Mike Rutherford of eender welk classic lid van Genesis schuil te gaan. Doet wél mee: de zanger van Stiltskin, Ray Wilson, die in 1996 de geflopte laatste plaat van Genesis mocht inzingen, waarna de band er prompt mee ophield, en die nu met een greatest hits van de band tourt, samen met ‘het beste van zijn solocarrière’.