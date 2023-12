Dit zijn de beste 10 albums van 2023

1 Caroline Polachek – Desire, I Want to Turn into You

Het mooiste Valentijnscadeau van 2023? Deze elegante koorddans tussen avant-garde en kitsch, complexe structuren en sprankelend sounddesign, surreëel proza en duizelingwekkende vocalen van gewezen Chairlift-zangeres Caroline Polachek.

2 Kara Jackson – Why Does the Earth Give Us People to Love?

Dichter en singer-songwriter stonden al op haar visitekaartje. Van ons mag Jackson daar nu ook debutant van het jaar bij schrijven, voor deze met wendbare altstem gezongen, bucolische songsuite.

3 Boygenius – The Record

De vereende krachtentoer van de supergroep Phoebe Bridgers, Julien Baker en Lucy Dacus uitte zich in een superplaat die menig jongens- én meisjeshart sneller liet slaan.

4 Jonah Yano – Portrait of a Dog

Een door Jeff Buckley begeesterde, zalvende melange van psychedelische seventiesfolk, meditatieve jazz en blue-eyed soul – mét assisentie van stadsgenoten Badbadnotgood.

5 ML Buch – Suntub

In droompop en shoegaze gedrenkt snarenspel, opgeblonken synthkoepels en ruisende veldopnames: Suntub van de Deense Marie Louise Buch is magnetiserend mooi.

6 Melanie De Biasio – Il viaggio

Na zes jaar stilte staat la grande dame uit Charleroi er weer. Inspiratie voor dit magnum opus ging De Biasio tanken in Italië, het land van haar roots, tijdens een queeste naar muzikale en spirituele vernieuwing.

7 Anohni and the Johnsons – My Back Was a Bridge for You to Cross

Met een terugkeer naar de kamerpop en lelieblanke soul van weleer zong Anohni andermaal onze ziel aan flarden. Het activistische vuur is nu een ‘fire of tenderness’ geworden.

8 Kelela – Raven

Op haar tweede plaat manoeuvreert Kelela Mizanekristos tussen wulpse r&b en dynamische dance – ja, raven is ook een werkwoord – tot ze u, traag maar zeker, in haar tentakels knelt.

9 Jpegmafia & Danny Brown – Scaring the Hoes

Danny Brown – de man die over alles rappen kan – en cultproducer Jpegmafia tekenen voor de meest uitzinnige hiphoprelease van het jaar, een plaat als een shot espresso met een peyotekoekje op het schoteltje.

10 Olivia Rodrigo – Guts

Oké, het was opnieuw al Taylor Swift wat de klok sloeg, maar de popdiva die de meeste impact had met níéuwe muziek is Olivia Rodrigo, die haar teenage angst in een verzameling nijdige poprockhymnes en geblutste hartzeerballades goot.