De Guts gids: alles wat je moet weten over het nieuwe album van Olivia Rodrigo

Guts, de opvolger van Olivia Rodrigo’s debuutalbum Sour, ziet vandaag het levenslicht.

De plaat is grotendeels geschreven in haar slaapkamer

Sour, Olivia Rodrigo’s debuutplaat uit 2021, omvatte monsterhits als Drivers License en Deja Vu, verpulverde meerdere records, katapulteerde haar op haar achttiende naar de top van het popsterrendom en voorzag de hartzeer van menig tienermeisje van een soundtrack. Je zou voor minder bezwijken onder de stress. Maar Rodrigo wilde in de eerste plaats plezier maken en besloot naar goede gewoonte zo veel mogelijk nummers te schrijven in haar slaapkamer.

Je zal kunnen meebrullen

Guts is dan wel een plaat over ‘verwarring, fouten en ouderwetse teen angst’ en ‘een intense periode van ongemak en verandering’, maar in interviews benadrukt Rodrigo graag dat ze zich van haar meest rockerige, vrolijke, speelse en tongue-in-cheek kant zal laten zien. Bovendien schreef ze de plaat met een tournee in gedachten. ‘Het zijn allemaal songs waarvan ik wil dat mensen ze kunnen mee schreeuwen in een menigte’, aldus de popster. Goed nieuws voor de fans, minder voor je stembanden.

Rodrigo is een teamplayer

Een loyale teamplayer, bovendien. Net als voor Sour dook ze de studio in met Dan Nigro, ooit frontman van de indierockband As Tall as Lions en nu producer van onder meer Kylie Minogue, Carly Rae Jepsen en Caroline Polachek. Voor de videoclips van Vampire en Bad Idea Right?, de twee eerste singles, deed Rodrigo dan weer beroep op Petra Collins, de visuele kunstenaar van wie ze sinds haar vijftiende foto’s bewaart op Pinterest en die ook al de videoclips bij Good 4 u en Brutal maakte.

Ze houdt nog steeds van paars

Voor de hoes van Sour poseerde ze met een bestickerd gezicht voor een paarse achtergrond. Deze keer ligt ze op een paarse vloer in een jurk met paarse details en ringen die ‘guts’ spellen. En eerder kon je op het artwork van Vampire en Bad Idea Right? respectievelijk een paarse pleister en een paarse muur spotten. Mocht je er nog aan twijfelen: Olivia Rodrigo heeft een lievelingskleur.

Er staat misschien een diss naar Taylor Swift op (maar waarschijnlijk niet)

Toen Rodrigo Vampire aankondigde, leek het aanvankelijk om een zoveelste Twilight-knipoog te gaan. (De popster maakt er geen geheim van dat ze #TeamEdward is.) In werkelijkheid bleek het een grootse pianoballade over ene ‘bloodsucker, famefucker’. Waarna fans uiteraard uitplozen over wie de song zou kunnen gaan en één opvallende naam viel: Taylor Swift. Rodrigo’s grote idool die weliswaar pas maanden na de release van Deja Vu credits kreeg voor de gelijkenissen met Cruel Summer, wat volgens sommige fans tot spanningen leidde. Vermoedens die werden versterkt toen bleek dat Rodrigo ‘geen tijd’ had om naar Swifts nieuwe tournee te gaan. Klinkt nog steeds vergezocht, maar we geven het maar mee.