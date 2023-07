De balans: dit zijn de beste 10 jazzplaten van 2023 tot nu toe

Nu het jaar er alweer voor de helft op zit, blikt Knack Focus terug op het beste van wat de afgelopen maanden te bieden hadden. Vandaag: jazz.

10) Kendrick Scott – Corridors

Drummer Scott – u kent hem als begeleider van Charles Lloyd – leidt een trio met Walter Smith III op tenorsaxofoon en Reuben Rogers op bas. Klassiek van snit, introspectief van toon.

9) Jef Neve – That Old Feeling

Pianist Jef Neve trekt een fles open met een schare crooners en croonsters, maar vermijdt glorieus de valkuilen van de schmalz.

8) Cécile McLorin Salvant – Mélusine

De lieveling van het Belgische publiek pakt uit met folksongs die teruggaan tot de twaalfde eeuw, gezongen in het Frans, Occitaans, Engels en Haïtiaans-creools.

7) Julian Lage – The Layers

Tweede deel van Lages opnames met Bill Frisell als begeleider – alsof Beyoncé aan Tina Turner zou vragen om backings te zingen. Wie het gitaarwonder op Gent Jazz ontdekte: luister hiernaar.

6) Echoes of Zoo – Speech of Species

Bam! De supergroep met leden van Black Flower, De Beren Gieren en Compro Oro houdt nog altijd van de Oriënt, maar gooit er nog een paar fuzzpedalen bovenop.

5) Profound Observer – I Choose Not To

Tenorsaxofonist Lennert Baerts bewijst met zijn derde album dat hij tot de grootste talenten van zijn generatie behoort. Een atmosferische soundtrack bij een natuurwandeling, met dank aan gitarist Vitja Pauwels, drummer Daniel Jonkers en trompetgrootmeester Bert Joris.

4) Alex Koo – Etudes for Piano

Een van ’s lands grootste pianotalenten verdient met dit soloalbum zijn ‘badge of honour’. In zijn woorden: ‘Ik wil geen muzikant zijn die af en toe iets leuks doet. Ik wil vertellen, ik wil soms choqueren, ik wil mensen laten dromen, ze even weghalen van Netflix en YouTube.’

3) Jason Moran – From the Dancehall to the Battlefield

Conceptalbum over James Reese Europe, bekend ragtimebandleider en -componist, die in 1918 als luitenant van het zwarte regiment ‘The Harlem Hellfighters’ naar het front in Frankrijk gestuurd werd.

2) Robin Verheyen – Playing the Room

Liveopnames van onze favoriete Belg in de VS, die zijn solosax laat botsen en flirten met de ruimtes waarin hij speelt (de Walburgakerk en het Concertgebouw in Brugge). Deze muziek en haar naglans snijden diep.

1) Joe Lovano & Jakob Bro – Once around the Room

De tenorist met de vetste sound sluit de gitarist met de ijlste toon in de armen voor een ingetogen tribute aan hun gemeenschappelijke vriend, drummer Paul Motian.