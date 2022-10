‘Ex’ van De Kempvader: leuk, maar het kon leuker

In Ex ensceneren Tom Van Dyck en co een tekst van het Nederlandse Theatergroep Carver dat als missie had om de zwart-humoristische schrijfsels van de Amerikaanse auteur Raymond Carver een podium te geven.

(c) Karolina Maruszak

Tom Van Dyck diepte de relatiekomedie Ex (1999) van Theatergroep Carver op, floot zijn eega Alice Reijs plus Lucas Van den Eynde en Marthe-Geke Bracht bij zich, pootte Johan Petit neer op de coachstoel en zette decorontwerper Philippe Van de Velde aan het werk. Over die laatste dít: Van de Velde was het brein achter Studio Orka. Dat Gentse collectief werd wereldberoemd in de Lage Landen door hartverwarmende voorstellingen waarin de decors een even belangrijke rol speelden als de acteurs. Chasse Patate – met een huis dat op het einde van de voorstelling helemaal in de grond zakte – is daar een onvergetelijk voorbeeld van.

Ook hier brengt Van de Velde het piekfijne decor – de achtertuin van een stijlvolle villa – tot leven. Maar hij doet dit op een manier die weinig meer dan leuk of grappig is, zonder echt van betekenis te zijn in het spel. Dat is een ferm gemiste kans in een komedie waar het verhaal niet zo gespierd is en waar enige speelsheid van het decor een extra laag kan toevoegen.

Die speelsheid is er, maar ze is louter illustratief. Er zijn molshoopjes die af en toe verschijnen en door Tom Van Dyck worden dicht getrapt. Er is klimop die langzaam langs de muren omhoog klimt (samen met de frustratie van de vier personages). Er zijn drie guitige plastic flamingo’s die bij de start en aan het slot van het stuk rondjes rond het grasperk trappelen. En er is een draaitoneel dat amper mag draaien,… Kortom, het decor heeft alles in zich om van de komedie kolder te maken maar wordt nauwelijks als dusdanig ingezet.

Het decor heeft alles in zich om van de komedie kolder te maken maar wordt nauwelijks als dusdanig ingezet.

De prachtige tuin met kunstgras en zicht op een gevel van de mooie villa blijft teveel decor waarin Johan (Tom Van Dyck) en Vera (Alice Reijs) hun beste vriend Bob (Lucas Van den Eynde) en zijn nieuwe vrouw (Marthe-Geke Bracht) Sonja ontvangen. De ex van Bob – Trudy genaamd – is onrechtstreeks aanwezig omdat zij nog altijd de beste vriendin van Vera is en door die laatste telefonisch op de hoogte gebracht werd over het bezoek.

HEERLIJK HILARISCHE TOM VAN DYCK

Met dat telefoontje begint de voorstelling. Het telefoontje zorgt meteen voor geestig gekibbel tussen de echtgenoten. Ondertussen zetten hun dollende kinderen – Johans dochter Nina (een onherkenbare Marthe-Geke Bracht) en Vera’s zoon Kasper (een onherkenbare Van den Eynde) – de boel op stelten. Spel- en kijkplezier verzekerd! Van zodra Bob arriveert en een fles wijn door de haag steekt, is het kibbelhek helemaal van de dam. Want Vera – een lekker opgedraaide Alice Reijs, mét bevroren glimlach om de lippen en in flirterig roze truitje plus rok – laat tóch de naam ‘Trudy’ vallen. Het betere bochtenwerk voor babbelaars kan beginnen. Vera’s man Johan – een heerlijk hilarische Van Dyck, netjes in ‘saaibruin’ shirtje en beige bermuda – tracht de sfeer te redden maar hij verknalt vooral alles. Ook het humeur van gasten Bob (een vlotte Lucas Van den Eynde in witlinnen hemd en broek) en Sonja (een verraderlijk ijzige Bracht in een gelige glansjurk) wordt per minuut slechter.

(c) Karolina Maruszak

Hoe meer de sfeer vertroebelt, hoe meer iedereen zich per ongeluk aan de galg praat over te gezellige momenten met de buurman of de ex-geliefde en hoe meer barsten er komen in huwelijksgeluk, pril liefdesgeluk en een stevige vriendschap. Leuk, onderhoudend en herkenbaar maar niet heel erg verrassend. De verrassing kon van die extra tegenspeler – het decor – komen. Het ondeugende decor is haast een extra speler die iets te hard genegeerd wordt.

Onderhoudend theater dat je gegarandeerd een glimlach om de lippen (en een hongerke) bezorgt

Het maakt van Ex onderhoudend theater dat je gegarandeerd een glimlach om de lippen bezorgt maar je ook met een hongerke (naar méér) de zaal uit stuurt. Je beleeft een leuke avond in het gezelschap van vier mensen die in een sterk steekspel met woorden verwikkeld raken en worstelen met hun huidige en vorige geliefde. Maar je voelt dat het een nóg leukere avond had kunnen zijn.