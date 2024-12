De vooruitblik: dit mag je verwachten van het boekenjaar 2025

Het voorbije boekennajaar was er een om vingers en duimen bij af te likken, en de toekomst brengt nog meer lekkers.

Lees onze volledige vooruitblik op 2025 in ons dossier.

We hadden de voorbije maanden niet te klagen. Het begon eind augustus al met Stoute schoenen van Bart Van Loo en Nexus van Yuval Noah Harari, waarna Stefan Hertmans en Lize Spit de fictie-aanval inzetten met Dius en Autobiografie van mijn lichaam. Het is te veel van het goede, hoorde je menig boekhandelaar klagen, iedereen komt om diezelfde kaskrakers waardoor andere knappe boeken minder aandacht krijgen. De kans is groot dat 2025 daar verandering in brengt. Niet dat er geen fantastische boeken zullen verschijnen, integendeel zelfs, het lijken er nog meer te zullen zijn, maar de namen voor wie iedereen holderdebolder naar de lokale boekhandel fietst, ontbreken toch wat.

Alhoewel, in april komt Geert Mak met Wisselwachter, Amerika-Europa 1933-1945 waarin Harry Hopkins centraal staat, de rechterhand van de Amerikaanse president Roosevelt die bevriend raakte met Churchill en onderhandelde met Stalin en ook nog eens de stuwende kracht achter de New Deal was. Een onzichtbare, maar uiterst belangrijke man dus, die Mak de kans biedt om de grote politiek aan de persoonlijke intrige te koppelen. Andere niet te missen non-fictie komt er van Chris De Stoop die in De Damiaanhoeve het verhaal vertelt van een boer die niet wil wijken voor de herbestemmers van de overheid of een waterbom. Al even benieuwd zijn we naar de nieuwe Paul Verhaeghe, Wijsheid, waarin hij waarschuwt voor onwrikbare waarheden en een onderscheid maakt tussen de kennis die ons leven makkelijker maakt en de wijsheid die existentiële vragen beantwoordt.

Ook qua romans wordt het een mooi voorjaar, met nieuw werk van onder meer Julian Barnes en Graham Swift. Midden januari is er een nieuwe Peter Terrin, Nog lang geen winter, waarin het hoofdpersonage slachtoffer wordt van een persoonsverwisseling. Yannick Dangre komt een goede maand later met Tussenjaren, waarin een man en een vrouw die samen een dochter hebben elkaar na dertig jaar terugzien. Benieuwd zijn we ook naar Schilfers, het tweede boek van Lenny Peeters die zes jaar geleden met het voortreffelijke Dochter de Bronzen Uil won. Maar het meest van al kijken we uit naar Hannibal & Gideon van de immer op de grens van literatuur en performance laverende Maarten Inghels die in de voetsporen van Hannibal met een olifant over de Alpen trok. Een gek, denkt u nu misschien, maar al gauw ontdekte Inghels dat al heel wat gekken hem de voorbije eeuw voor waren gegaan.