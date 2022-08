Weg, vakantie! Hier, comfy chair!

7. ‘Rik Torfs in korte broek? Neen, zó ver zijn we niet gegaan’

De BV’s die het minste schreeuwen, winnen in Don’t Scream. William Boeva hoopt op veel verliezers.

In Don’t Scream jaagt comedian William Boeva, die dit najaar ook zal opduiken in De allerslimste mens, twaalf BV-duo’s de stuipen op het lijf door hen bij nacht en ontij een rijkelijk/ziekelijk aangeklede griezeltocht te laten ondernemen. Wie het minst schreeuwt, wint. Denk aan: Zeg eens euh in een inventiever decor. Kijk uit naar: Boeva’s sadomasochistische kantje, want genóten dat hij als presentator annex evil genius heeft van de bibberaties van zijn slachtoffers.

William Boeva: Angst is een natuurlijke reflex die heel moeilijk te onderdrukken is. Zeker als je om drie uur ’s nachts geen flauw benul hebt van wat je te wachten staat. Sommige kandidaten zag je zweten van de schrik. Ze wisten wel dat ze meededen aan een tv-programma maar toch gingen ze er volledig in op. Gekrijs, paniek… Het leek soms echt een marteling! (lacht, jawel) Voor mij – veilig en wel in de controlekamer – zalig om te zien. Eén kandidaat zei halverwege het parcours: ‘Kunnen we even pauzeren? Ik denk dat ik moet overgeven.’ (lacht)

Er vallen naar verluidt ook doden.

Boeva: Klopt, we gaan van een aantal BV’s afscheid nemen. In alle sectoren is het crisis, dus heb ik mijn collega’s een plezier gedaan en er een stuk of wat tussenuit gehaald. De een zijn dood is de ander zijn brood, nietwaar?

Zijn er scenario’s of rekwisieten die jullie wegens te gortig toch maar achterwege hebben gelaten?

Boeva: Ik denk het niet. Oké, het moest allemaal haalbaar blijven, maar net dat was de kunst. Hoed af voor de schminkers en decorbouwers. Zij hadden al ervaring met horror en daar leer je blijkbaar creatief te zijn. Iets goedkoops kan er met de juiste belichting echt creepy uitzien. Voorbeeldje? Vul condooms met spaghetti bolognaise en zet daar een bepaalde spot op, zo krijg je een worst gemaakt van mensendarmen. Keigrappig! Daarom hou ik zo van horror: die beleving, de sfeer… Alleen al de suggestie dat je in het donker achtervolgd wordt, is al verschrikkelijk eng. We putten uit het volledige spectrum van boemannen: spoken, zombies, vampieren… Rik Torfs in korte broek? Neen, zó ver zijn we niet gegaan. (lacht)

Naar welk nieuw tv-gebeuren kijk je dit najaar zelf hard uit?

Boeva: Naar House of the Dragon, de eerste spin-off van Game of Thrones, ook op Streamz. Het is een prequel waarin het verhaal tweehonderd jaar in de tijd terugkeert, naar het ontstaan van de drakenfamilie, het Huis Targaryen. Alles van scifi, fantasy en horror vind ik geweldig. Complottheorieën ook. Ah zo, de aarde is plat? Heerlijk, leg het maar uit! (lacht)

