De Gentse film- en tv-maker Nic Balthazar noemt zichzelf een gefrustreerde klimaatactivist. Toch laat zijn nieuwe klimaatdocumentaire een glimp van hoop zien op enige vertraging in de ‘race naar de ecologische afgrond’. Hij klampt zich vast aan de ophefmakende juridische successen van de Nederlandse klimaatadvocaat Roger Cox. Die mag er even voorkomend uitzien als de Britse filmster Colin Firth, oliegigant Shell kan zijn bloed drinken. Op basis van de ‘duty of care’ of zorgplicht, het beginsel dat je geen gevaar voor anderen mag creëren dat je redelijkerwijs kunt voorkomen, kon hij de rechtbank overtuigen om eerst de Nederlandse staat te bevelen de strijd tegen de klimaatopwarming zwaar op te voeren en vervolgens ook Shell te verplichten om zijn C02-uitstoot tegen eind 2030 met netto 45 procent te reduceren. Zijn redenering en zijn zeges inspireren wereldwijd burgers om via klimaatzaken hun overheden tot actie te dwingen. Balthazar is een van hen. Hij doet Cox’strijd bevattelijk uit de doeken zonder in detail te gaan of veel aandacht te hebben voor de argumentatie van de tegenpartijen. Op tijd en stond aait Cox sympathiek een hond over de bol of mikt de muziek op het gemoed. Op Docville won het activistische Duty of Care meteen de publieksprijs maar een dwingende reden om dit op het grote scherm te bekijken, is er niet.

