Het Grote Knack Focus Kerst-pretpakket

Kijk de beste reeks waar niemand het over heeft, luister negen uur Mac DeMarco en ontdek waarom je nooit nog iemand met een BlackBerry ziet rondlopen. Met twee weken kerstvakantie in het vooruitzicht: zestien muziek-, film- en streamingtips.

Drie seizoensgebonden genrefilms

1 Dé antikerstfilm van 2023: It’s a Wonderful Knife

Sinds Die Hard ietwat verrassend tot een kerstklassieker is uitgegroeid, wordt er elk jaar wel een opportunistische, kerstgerelateerde geweldfilm uitgebracht, doorgaans met een opportunistische, kerstgerelateerde woordspeling in de titel. Dit jaar wordt die traditie verzorgd door It’s a Wonderful Knife, een slasher van de schrijver van Five Nights at Freddy’s. In de trailer worden de belletjes van Jingle Bells gesynchroniseerd met het geluid van messteken. Daarmee weet u alles wat u moet weten.

Vanaf 21.12 in de bioscoop



2 Dé wholesome familiefilm van 2023: Wonka

Paul King, de man achter Paddington, is stilaan de patroonheilige van de familiefilm. Op Paddington in Peru is het nog een jaar wachten, maar met Wonka heeft hij net opnieuw een film uitgebracht waar werkelijk iederéén van blijkt te houden. Zo is er, ook in de meest disfunctionele gezinnen, toch minstens één ding waar iedereen aan de kerstdis het over eens kan zijn.

Nu in de bioscoop



3 Dé romcom van 2023: Rye Lane

Geen geschikter tijd voor genrecinema dan nieuwjaarsdag. De beste romcom van het jaar, als we het internet mogen geloven, maar dan wel met een hoek af, is deze Rye Lane. Yas en Dom, twee iets te hippe Zuid-Londense twintigers, ontmoeten elkaar in ietwat ongemakkelijke omstandigheden op de opening van een expo. (Zij hoort hem wenen in de unisekstoiletten.) Ze blijken dezelfde richting uit te moeten wandelen en brengen de namiddag samen door. Charmante cinema die zowel naar Richard Linklaters Before-trilogie als naar Love Actually knipoogt.

Disney+



Vier series voor wie Netflix heeft uitgekeken

For All Mankind

Na vier seizoenen heeft For All Mankind een unieke status gekregen: die van ‘de beste reeks uit het streamingaanbod waar niemand over praat’. Het semihistorische drama over de NASA vertrekt van een prima premisse: zou de wereld er anders hebben uitgezien als de Sovjets de space race hadden gewonnen? (Te oordelen naar seizoen 4, vorige maand verschenen, waarin de actie zich in 1996 op een basis op Mars afspeelt, is het antwoord op die vraag ‘ja’.) Alleen al de moeite voor de fake nieuwsmontages aan het begin van elk seizoen, waarin John Lennon nog leeft en Harvey Weinstein al in de nineties veroordeeld wordt.

Apple TV+



Telemarketers

Een wilde driedelige docu (ergens tussen Ali G en Michael Moore en geproducet door de gebroeders Safdie) over een Amerikaans telemarketingbedrijf met een dubieuze pioniersrol. Begin deze eeuw deed de Civic Development Group zich, zo veel als wettelijk mogelijk, voor als een liefdadigheidsorganisatie voor gestorven politieagenten en kankerpatiënten, wierf ze drugsverslaafden en criminelen aan als personeel en troggelde ze goedmenende Amerikanen per telefoon honderden miljoenen af. In het eerste uur zie je heroïne gesnoven worden op de werkvloer. Twee uur later heb je een beeld van hoe perfide, ongecontroleerd kapitalisme in de samenleving kan woekeren.

Vanaf 21.12 op Streamz



Somebody Somewhere

Een reeks die al drie jaar net buiten onze top tien is gevallen en waarvan we ons al drie jaar achteraf afvragen of hij er toch niet in had gemoeten. Misschien is het de nietszeggende titel. Misschien is het de nietszeggende pitch. Maar Somebody Somewhere, een coming-to-middle-age-reeks van HBO over een vrouw in rouw in een klein Amerikaans stadje, krijgt niet de aandacht die het verdient. Een kleine herinnering dat het dagelijkse leven iets bijzonder kan zijn, verpakt in korte seizoenen van net geen drie uur.

Streamz



Paul T. Goldman

Jason Woliner, regisseur van Nathan for You en de tweede Borat-film, werd tien jaar geleden benaderd door Paul Finkelman, een man die beweerde dat zijn ex-vrouw tijdens hun huwelijk een geheim leven als leider van een internationaal vrouwenhandelnetwerk had. Om uit te zoeken wat er van waar is, verfilmt Woliner scènes uit zijn verhaal met Finkelman in de hoofdrol. Waarna het snel raar wordt. Een excentrieke docu die het midden houdt tussen de algehele vreemdheid van The Disaster Artist en het ongemak van Jonny Polonsky.

Streamz



Vijf streamingfilms die niet in de bioscoop zijn geraakt

Saltburn

De nieuwe film van Emerald Fennell, de regisseur van Promising Young Woman, verdeelt de meningen. In Saltburn, een kruising tussen The Talented Mr. Ripley en een reclame voor Abercrombie & Fitch, zijn de hoofdrollen voor Jacob Elordi (de hunk uit Euphoria) en Barry Keoghan (de jongen uit The Banshees of Inisherin) maar het zijn vooral de groteske seksscènes, ergens tussen pervers en lollig pervers, die met de aandacht gaan lopen. Provocerend of leeg? U gaat een mening willen hebben.

Vanaf 22.12 op Amazon Prime



Bottoms

Superbad, maar dan met queer losers in de hoofdrol. Ayo Edebiri (The Bear) en rijzende comedyster Rachel Sennott (The Idol) spelen twee scholieren die per ongeluk op hun middelbare school een eigen fight club beginnen, met als stiekeme doel cheerleaders in hun bed krijgen. Ontspoort volledig naar het einde, waarin het bizar gewelddadig wordt, maar dan op een amusante manier. De soundtrack is van Charli XCX.

Amazon Prime



BlackBerry

Air deed dit jaar alle geniale beslissingen uit de doeken die aan de basis van de Air Jordan lagen. Het Canadese Blackberry bewandelt de omgekeerde weg: het is het verhaal van de opmerkelijke rise, maar vooral de spectaculaire fall van dé smartphone van de noughties – en alle toeval, stupiditeit, grootheidswaanzin en iPhone-toetsenborden die daartoe hebben geleid. Hoogst vermakelijk comedydrama. En achteraf weet u waarom je nérgens nog zakenman met een BlackBerry ziet rondlopen.

VOD



Fingernails

Een film die het van zijn cast moet hebben: Jessie Buckley, de indielieveling uit Fargo 4, en Jeremy Allen White, het beertje uit The Bear, leven in een nabije toekomst waarin een test op basis van één vingernagel kan nagaan of er van ware liefde sprake is.

Apple TV+



Leave the World Behind

Twee jaar nadat het apocalyptische Don’t Look Up de kerstvakantie heeft gedomineerd, probeert Netflix dat nog eens over te doen met de paranoïde einde-van-de-wereldfilm Leave the World Behind. Met Julia Roberts, Mahershala Ali en Ethan Hawke doen er drie Oscar-sterren mee. De regie is in handen van Sam Esmail, de man achter Mr. Robot. (De film irriteerde Elon Musk. Dat klinkt alvast wervend.)

Netflix



Twee tips voor wie veel te veel tijd omhanden heeft

1 De 1000 pagina’s tellende biografie van Barbra Streisand

Veel celebritybiografieën dit jaar, van Britney Spears tot Julia Fox, maar de imposantste is Mijn naam is Barbra, haar eerste memoires, die Barbra Streisand op haar 81e publiceerde. Blijkt dat er dan ook veel te vertellen is: het boek telt 1036 pagina’s, waarvan er ruim honderd over de totstandkoming van Yentl gaan. (Onduidelijk hoeveel er aan de totstandkoming van de Cycle Sluts-fotoshoot gespendeerd worden, helaas.) Voor wie zich liever tot het audioboek wendt: dat duurt 48 uur en 14 minuten.

© National

2 Het negen uur durende album van Mac DeMarco

Twee instrumentale platen bracht Mac DeMarco, de slackerprins van het streamingtijdperk, dit jaar uit, waarvan vooral One Wayne G opviel: 199 woordeloze tracks met datums als titels, goed voor negen uur aan gammele indiemuzak. ‘Een venster op zijn creatieve proces’ volgens de ene, ‘een instrumentaal zelfportret’, volgens de andere, maar afgaande op de miljoenen plays die nummers als 20190724 en 20191009 verzamelen, wordt de plaat vooral gebruikt als lofi-achtergrondmuziek om bij te studeren.



Eén tip voor wie maar twaalf minuten omhanden heeft

De eerste twaalf minuten van een reis naar het Zuiden

Staat sinds deze maand ook op YouTube: het bijzondere De eerste twaalf minuten van een reis naar het Zuiden, een korte animatiefilm, bedacht, geregisseerd, getekend en ingesproken door Thomas Huyghe. Gaat over vier pratende vogels die, zoals elk jaar, met de auto naar Zuid-Frankrijk rijden. Alleen heeft een van de vogels dit jaar zijn lief mee, die, tegen de traditie in, graag ook eens een lokaal stadje wil bezoeken. Blijkt veel herkenbaarder dan je van een twaalf minuten durende animatiefilm over vier vogels zou verwachten.