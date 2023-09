‘Poor Things’ wint Gouden Leeuw in Venetië

De film ‘Poor Things’ van de Griek Yorgos Lanthimos heeft zaterdag op het filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw gewonnen.

Dat heeft juryvoorzitter Damien Chazelle bekendgemaakt.

‘Poor Things’ met onder meer Emma Stone vertelt het verhaal van een vrouw die terug tot leven wordt gebracht door een briljante en controversiële wetenschapper. De gotische prent is onder meer een commentaar op de sociale normen die aan vrouwen worden opgelegd.

De overwinning van Lanthimos betekent ook dat de Belgische Fien Troch met ‘Holly’ naast de Gouden Leeuw grijpt. ‘Holly’ is een intrigerend portret van een meisje van vijftien met een bijzondere gave. De 17-jarige hoofdrolspeelster Cathalina Geeraerts won vrijdag op het festival wel de Bisato d’Oro Award, de prijs voor de beste acteerprestatie die wordt uitgereikt door een jury van filmjournalisten.

Vorig jaar ging de Gouden Leeuw naar ‘All the Beauty and the Bloodshed’, een documentaire van de Amerikaanse Laura Poitras.

De Zilveren Leeuw – Grote Prijs van de Jury (de tweede prijs van het festival) gaat naar ‘Aku wa sonzai shinai’ (‘Evil does not exist’) van de Japanner Ryusuke Hamaguchi, een dramafilm over het leven in een op het eerste zicht idyllisch dorpje in de buurt van Tokio. De Zilveren Leeuw voor de beste regisseur ging naar de Italiaan Matteo Garrone, voor ‘Io Capitano’, over de Oddysey van twee jonge mannen die Dakar verlaten in de hoop Europa te bereiken.

‘Elvis and me’

De Amerikaanse actrice Cailee Spaeny won dan weer de prijs voor de beste actrice voor haar vertolking van Priscilla Beaulieu-Presley, een ex-vrouw van Elvis Presley, in ‘Priscilla’ van Sofia Coppola, gebaseerd op het boek ‘Elvis and me’ van Priscilla Presley.

Haar landgenoot Peter Sarsgaard won de award voor de beste acteur. Hij speelde een man met dementie in ‘Memory’ van Michel Franco. Hij drukte zich in zijn bedankingsspeech pessimistisch uit tegenover artificiële intelligentie in de filmindustrie, ‘een van de eerste sectoren die erdoor ten onder zal gaan’.

‘Green Border’ van de Poolse Agnieszka Holland zorgt tot slot toch voor een Belgische overwinning in de officiële competitie. De film, gecoproduceerd door Diana Elbaum en David Ragonig voor het Belgische Caviar en Beluga Tree over de ‘groene grens’ tussen Wit-Rusland en Polen waar vluchtelingen gevangen zitten in een geopolitieke crisis, won de Special Jury Prize.

De jury van de officiële competitie van het filmfestival van Venetië bestond dit jaar uit voorzitter Damien Chazelle, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Laura Poitras, Martin McDonagh, Saleh Bakri, Gabriele Mainetti, Santiago Mitre en Shu Qi.