Cathalina Geeraerts (‘Holly’) wint acteerprijs in Venetië

Please write your introduction text here

Op het 80ste Filmfestival van Venetië is de Belgische Cathalina Geeraerts bekroond met de Bisato d’Oro Award, de prijs voor de beste acteerprestatie volgens een jury van onafhankelijke filmjournalisten. De 17-jarige actrice speelt de hoofdrol in de Belgische film ‘Holly’ van re­gis­seu­se Fien Troch.

De prijsuitreiking vond vrijdagavond plaats op het Lido in Venetië. ‘Cathalina debuteert in een geweldige langspeelfilm, waarin ze haar personage ingetogen vertolkt en ons aanspoort om haar niet langer als kind te zien, maar als een grote actrice’, aldus de jury.

Cathalina Geeraerts speelt Holly, het 15-jarige titelpersonage met een speciale gave. ‘Holly’ ging donderdag in wereldpremière als onderdeel van de officiële competitie voor de Gouden Leeuw, de hoofdprijs van het filmfestival. Trochs vijfde langspeelfilm werd op het prestigieuze festival erg goed ontvangen met lovende recensies in de internationale pers.

‘Home’, de vorige prent van de 45-jarige Troch uit 2016, won in Venetië de prijs voor Beste Regie in de nevencompetitie Orizzonti. De Belgische release van ‘Holly’ staat gepland op 22 november, al opent de film op 10 oktober de 50e editie van het Film Fest Gent. De uitreiking van de Gouden Leeuw vindt plaats op zaterdag 9 september.