DPG Media, het moederbedrijf achter VTM, heeft zijn nieuwe videostrategie voorgesteld. Daarin is plaats voor een eigen streamingdienst, de 'Vlaamse Netflix' dus, maar ook voor een nieuwe, klassieke tv-zender.

Het VTM van de toekomst steunt op drie pijlers, vertelt Dirk Lodewyckx, algemeen directeur tv, radio en streaming van moederbedrijf DPG Media. Een daarvan, het onlineplatform VTM Go, is er al sinds april vorig jaar. De tweede, een betalende streamingdienst à la Netflix, zit al maanden in de pijplijn en wordt dit jaar nog gelanceerd. Maar met de derde poot verrast Lodewyckx vriend en vijand: VTM blijft sterk investeren in klassieke, lineaire televisie en lanceert een extra zender, een tweede VTM zeg maar. Dat nieuwe kanaal, dat nog geen naam heeft, moet het DNA van VTM verbreden, zegt Lodewyckx. 'VTM blijft de familiezender die het vandaag is. Het nieuwe kanaal zal vooral draaien rond programma's die je niet met het hele gezin bekijkt, maar bijvoorbeeld alleen of met je partner. Grote shows als The Voice blijven bijvoorbeeld op VTM.' Dat de grootste commerciële zender van ons land geld blijft pompen in 'gewone' televisie, is op zijn minst frappant te noemen. Afgelopen najaar kondigde DPG nog aan dat de televisiepoot het met 87 mensen minder moest doen. Ook programmadirecteur Ricus Jansegers deelde in de klappen. In zijn plaats werd begin deze week Maarten Janssen, nu nog nethoofd bij Ketnet, gelanceerd als channelmanager. Naast Janssen en Lodewyckx zetten ook Davy Parmentier (creative director), Inge Kluft (content production) en Calogero Macaluso (streaming) de lijnen uit bij VTM.Lodewyckx vindt het de logica zelf dat VTM de klassieke tv-kijker niet lost. 'Tot enkele jaren geleden was tv een restaurant en de programmadirecteur de chef-kok die het hele menu samenstelde. Nu is de kijker baas en kiest hij à la carte. Wij willen nu die kijker volgen en die gaat drie richtingen uit: naar streaming met advertenties zoals VTM Go, naar betalende streaming zoals Netflix én nog altijd naar klassieke, lineaire televisie. De overgrote meerderheid van de Vlaamse kijkers zit nog steeds daar', stelt Lodewyckx vast. 'Daar moeten we dus zijn, ook al zou het voor ons veel gemakkelijker zijn om maar in één platform te hoeven investeren.'Over de betalende streamingdienst van VTM, waarvoor Lodewyckx zelf de term 'Vlaamse Netflix' lanceerde, is de directeur eindelijk duidelijk: 'Ja, wij denken dat er nog plaats is naast de wereldwijde techspelers. En ja, wij beginnen nog dit jaar onze eigen betalende streamingdienst. Met andere zenders als het kan, zonder hen als het moet.' Voor wie het nog niet weet: de andere omroepen in Vlaanderen, de VRT en Telenet (Vier, Vijf en Zes), staan niet meteen te springen om zo'n overkoepelend platform.Lodewyckx wil naar eigen zeggen het verschil maken met forse investeringen in lokale, op maat van de Vlaming gesneden televisie. 'Grote techspelers als Netflix komen de volgende jaren tegenover de lokale omroepen te staan. Zij hebben uiteraard grotere budgetten, maar maken daarmee bijna uitsluitend fictie die de hele wereld moet bekoren, van Montreal tot Brussel. Wij kunnen het verschil maken met lokale programma's, die we zowel op onze streamingdienst, op VTM GO als op een van de twee VTM's kunnen inzetten. Vlaamse tv moet nog Vlaamser worden, het is de enige manier om succesvol te blijven. In andere Europese landen zien we commerciële zenders hetzelfde principe toepassen en slagen.'Lodewyckx voelt zich in zijn analyse gesterkt door de cijfers van VTM Go. Het gratis videoplatform met advertenties lokte sinds de herlancering in april vorig jaar 1 miljoen gebruikers, waarvan de helft zeer actief, die samen 11,5 miljoen afleveringen opvragen per maand. 'En dat gaat dan vooral over Vlaamse programma's uit onze catalogus. Telenovela's als Sara bijvoorbeeld, die het jaren na uitzending goed blijven doen.' Dat ook Netflix en Amazon in Belgische fictie investeren, zoals de reeks Into The Night die in september werd aangekondigd, wuift Lodewyckx weg. 'Ze moeten dat van Europa, maar het spreekt vanzelf dat ze geen grote investeringen zullen doen in een klein taalgebied als het onze. Bovendien is er meer tv dan series alleen. Ik weet dat ik in 2018 zelf de term 'Vlaamse Netflix' heb gelanceerd, maar het is niet de bedoeling dat we dat platform gaan imiteren. Op onze streamingdienst zullen ook andere dingen dan fictie te zien zijn.'Er blijven nog heel wat vragen openstaan voor het nieuwe VTM. Zo is het nog niet duidelijk hoe de streamingdienst en de nieuwe zender gaan heten, hoeveel een abonnement op de 'Vlaamse Netflix' zal kosten en welke rol Caz en Q2, de andere tv-zenders van DPG Media, in de nieuwe plannen krijgen. Lodewyckx verwacht in 'mei of juni' meer te kunnen vertellen.