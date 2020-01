De netmanager van Ketnet, Maarten Janssen, verlaat de VRT en wordt 'channelmanager' bij VTM. Zijn aanstelling past in de nieuwe strategie van de commerciële zender, die meer rond streaming zou draaien.

Janssen werkte zo'n vijftien jaar bij de VRT. Daarvan was hij vijf jaar netmanager van Ketnet. 'Ik kan terugblikken op heel fijne jaren, waarin ik veel kansen heb gekregen en met fantastische collega's heb mogen samenwerken" zegt Janssen in een persbericht, geciteerd door De Morgen. 'Tegelijk heb ik enorm veel zin om te bouwen aan een succesvolle toekomst voor VTM als brede en jonge familiezender. Tot nog toe lag mijn focus vooral op kinderen en hun snel veranderende mediagedrag, ik kijk er al naar uit om nu ook hun ouders en elke generatie daartussen te omarmen.'

Bij VTM wordt Janssen 'channelmanager' en komt hij onder leiding te staan van Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, radio en streaming. Hij zal samenwerken met Davy Parmentier (creative director), Inge Kluft (content production) en Calogero Macaluso (streaming). Dat laatste zal almaar belangrijker worden voor VTM. Zo past het vorig jaar opgestarte VTM GO, met internationale series die niet op tv te zijn, past in die plannen, net als de 'Vlaamse Netflix' waar DPG Media, het moederbedrijf van VTM, al een tijdje aan werkt. DPG wil ook de VRT en Telenet mee in het bad trekken, maar die zijn allebei maar koele minnaars van het idee.

Naast Janssen komt er ook nog een channelmanager die de andere zenders zal aansturen. Wie dat is, is nog niet bekend. Janssen begint in maart aan zijn nieuwe job.

