VTM haalt Italiaanse fictiekenner in huis: 'Een tv-zender moet zich gedragen als een delicatessezaak'

Medialaan heeft een deal op zak met Walter Iuzzolino. De vermaarde seriejunk die onder meer voor het Britse Channel 4 de beste internationale fictie van het moment selecteert, heeft een duidelijk beeld over de toekomst van klassieke tv: 'Tegenover het algoritme van Netflix staan mensen zoals ik.'

Na maanden van speculeren is VTM Go dinsdag dan eindelijk officieel voorgesteld. De bètaversie weliswaar, die voorlopig enkel via de website te bezoeken is, behalve voor de 10.000 gelukkigen die de app mogen testen.

