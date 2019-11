Wat een dag, de laatavondshow van VTM, in drie bedenkelijke afleveringen.

Gedonder voor De Donder

Walter De Donder, op dat moment kandidaat-voorzitter van CD&V, vertelt op Twitter dat delen van Antwerpen worden 'ontvolkt'.Wat een dag-host Davy Parmentier kondigt De Donder aan met donderslagen, want hé, Halloweenspecial! En Davy begint het gesprek door te zingen: 'Er zit meer in een tweetje dan je denkt.' Walter zegt: 'Eén druk op een knop en de wereld staat op zijn kop.' Davy zegt: 'En dat rijmt nog eens.' Op dat moment waren ook vele Vlaamse huiskamers ontvolkt.

Andy Peelman en het deftige gesprek

De acteur van De buurtpolitie speelt in Wat een dag taxi voor BV's op feestjes. Wie hem ooit in Gert Late Night uit de biecht heeft zien klappen over zijn triootjes en prostitutiebezoeken, weet wat te verwachten: Peelman die als een boer in een casino rondbanjert, ongemakkelijk naast prins Laurent staat te schuifelen op het feest van Helmut Lotti en een mening heeft over het decolleté van de Miss België-kandidate die hij net heeft ontmoet: 'Dat leidt af! Je kunt geen deftig gesprek voeren, je hebt altijd de neiging om te kijken...' Davy's reactie: 'Dus jij dacht een deftig gesprek te hebben met een Miss België?'

Chocola voor Isabelle A

De nieuwste plaat van Isabelle A heet Sjokola en dus vond Davy Parmentier - in bijberoep programmadirecteur bij VTM - er niets beter op dan de zangeres, haar extensions en haar jurk van zevenhonderd euro te overgieten met vloeibare chocolade. Waarop de nieuwssites kopten: 'Isabelle A boos op VTM.' Waarop Isabella A twee dagen later weer in Wat een dag zat om te zeggen dat niet zij, maar haar platenfirma boos was. Waarop de nieuwssites kopten: 'Isabella A ontkent dat ze kwaad was.' Als het commentaarvak van HLN.be een tv-programma was, heette het Wat een dag.