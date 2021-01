Streamz mocht 'Black-Out' en 'De Bende van Jan de Lichte' eigenlijk niet aanbieden

Mediabedrijven Telenet en DPG Media mochten de reeksen De Bende van Jan de Lichte en Black-Out niet in primeur aanbieden via hun streamingdienst Streamz. Dat zegt de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). In beide gevallen blijft de sanctie beperkt tot een waarschuwing.

De Bende van Jan De Lichte © GF