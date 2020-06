Na een wel heel opmerkelijk cultureel voorjaar, maakt Knack Focus de voorlopige balans op. Vandaag: de beste buitenlandse series van 2020 tot nu toe.

10. High Maintenance (seizoen 4)

Een naamloze cannabisdealer fietst kriskras door New York en laat u kennismaken met zijn heel diverse klantenbestand: aan dat draadje hangt het voormalige echtpaar Ben Sinclair (die zelf ook de dealer speelt) en Katja Blichfeld nu al acht jaar de met niets te vergelijken comedyreeks High Maintenance op. Hun show blijft fris dankzij de eindeloze stoet van gebruikers die je aan de Big Apple kunt onttrekken: de ene keer zit je in de boho-chic van Russian Doll, de andere keer bungel je aan de groezelige onderkant van de grootstad.

9. Little America

Acht episodes, acht verhalen, één rode draad: streamingdienst Apple TV+ gooit een eerste keer in de roos met een bescheiden anthologiereeks over migratie in the land of the free. Little America komt uit de koker van onder anderen Kumail Nanjiani en Emily V. Gordon, het echtpaar achter de indiehit The Big Sick (2017), en wordt verteld met een soortgelijke mix van fijne humor en zorgvuldig ingekleurd drama. In één aflevering kleedt een student uit Nigeria zich als cowboy terwijl hij in de VS van de vroege jaren tachtig een graad in de economie probeert te halen, in een andere gooit een jonge latino zich op squash. Alle acht de verhalen zijn op feiten gebaseerd, en alle acht voelen ze in het huidige klimaat aan als een kleine daad van verzet.

8. Bojack Horseman (seizoen 6)

BoJack Horseman evolueerde in zes seizoenen van een geinige commentaar op onze fascinatie met beroemdheid en de media naar introspectieve dramady waarbij het huilen je soms nader dan het lachen stond. Showrunner Raphael Bob-Waksberg ging geen topic uit de weg - druggebruik, mentale aandoeningen, seksuele intimidatie - en mende zijn paard zodanig dat het gaandeweg een beter mens werd. Als dat absurd klinkt, dan hebt u BoJack Horseman duidelijk niet gezien.

7. I Am Not Okay with This

Na het succes van de coming-of-ageserie The End of the F***ing World gooit Netflix zich slim op een andere graphic novel van Charles Forsman. In I Am not Okay With This - ander verhaal, zelfde thema's - volgen we Sydney, een misantropisch tienermeisje dat worstelt met haar seksualiteit, haar uiterlijk en een moeilijke thuissituatie, terwijl ze ontdekt dat ze mensen behoorlijk pijn kan doen (lees: vermoorden) met haar verwarde puberbrein. Hoe ze met die superkrachten zal omgaan is natuurlijk de hamvraag.

6. Cheer

Mocht u schrik hebben dat u Netflix straks uitgekeken hebt: Cheer is een docureeks over een competitief cheerleaderteam uit Texas die zich het best laat samenvatten als de realityversie van Friday Night Lights. Verscheen begin dit jaar, kreeg lof van Laura Dern, Billie Eilish en Greta Gerwig en raakte in ons land niet door het algoritme heen. Kijk, leef mee en wees achteraf een beetje triest als u zich realiseert dat het Daytona Championship dit jaar geannuleerd is.

5. Betty

Twee jaar geleden maakte Crystal Moselle een skateboardfilm over een meidencrew, The Skate Kitchen. Daar heeft ze nu voor HBO Betty uit gepuurd, een reeks die met een fikse ollie de discussie lijkt te vermijden waar Girls destijds op botste: authenticiteit. De betties in kwestie zijn namelijk zo van de straat geplukt. Samen met de skategekke Camille, de overgetalenteerde Janay, de heerlijk grofgebekte Kirt, de immer vrolijke en gewaagd geklede Honeybear en de avontuurlijke Indigo gaat u skaten, smoren en dromen like there's no tomorrow. Ollies, nollies en switch kickflips bij de vleet maar ook grootstadspoëzie, discussies over tampons en de opwinding dat er een tijd aanbreekt waarin skatecultuur niet langer het exclusieve domein van venten is.

4. I May Destroy You

Bebloede tampons, jointjes roken op het toilet en een gapend gat vol schokkende herinneringen. In I May Destroy You schetst Michaela Coel een portret van de mores van millennials, gecentreerd rond haar éígen ervaring met date rape. Twaalf afleveringen lang gaat Coel op zoek naar wat haar - buiten haar wil en weten om - is aangedaan. In haar met humor doorspekte drama vertolkt ze bovendien zelf de uitbundige Arabella, een gefictionaliseerde versie van haarzelf. Dat is: een levenslustige zwarte schrijfster die aan de vooravond van haar grote doorbraak staat. Tot iemand een date-rape drug door haar drankje mixt.

3. The Midnight Gospel

Met de warm aanbevolen animatiereeks The Midnight Gospel presenteert Netflix iets wat ettelijke lichtjaren buiten uw comfortzone ligt: een podcast om naar te kijken, met thema's als religie, drugs en de dood. Centraal staat de jonge Clancy, die in een wereld woont waar boeren multiverse simulators kweken, krachtige computers waarmee je naar believen tussen verschillende universa heen en weer kunt reizen. Clancy gebruikt zijn eigen tweedehandse exemplaar, dat hem aanspreekt als 'Meester', om op allerlei planeten mensen/dieren/dingen te gaan interviewen voor zijn spacecast (een podcast voor ruimtetoeristen) The Gospel Hour. The Midnight Gospel is een van de vreemdste en tegelijk beste series die u dit jaar zult zien.

2. Better Call Saul (seizoen 5)

Het enige waar Breaking Bad nooit in geslaagd is? Een interessant vrouwenpersonage creëren. Het vijfde seizoen van Better Call Saul was niet het seizoen van Lalo, misschien wel de meest charismatische moordenaar uit het Breaking Bad-universum. Het was ook niet het seizoen van Jimmy, de man over wie de serie gaat. Dit was het seizoen van Kim Wexler. In het vijfde deel van de spin-off laat Kim haar ware aard zien, een ware aard die alles wat we over Better Call Saul dachten te weten op de helling zet. Het rijk van de mannelijke antiheld is uit.

1. The Plot Against America

Met zijn oerklassiek ingeblikte, maar indringende tv-adaptatie van Philip Roths The Plot against America waarschuwt tv-grootheid David Simon voor de opkomst van totalitaire regimes in de VS en de rest van de wereld. Centraal in de serie staan de Levins, een Joods gezin uit New Jersy aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Langzaam maar zeker wordt de familie uiteengerukt, terwijl het antisemitisme in de straten van New Jersey steeds tastbaarder wordt. Voortgestuwd door het morele en politieke verval in de VS en elders, maakt Simon een masterclass in sobere, efficiënte screenwriting én zijn meest activistische werk tot nu toe. U zult ons dit niet vaak horen zeggen, maar kijken naar The Plot against America is noodzakelijk, nee, verplicht.

Eervolle vermeldingen voor: The Eddy, Unorthodox, I Know This Much Is True, Sex Education (seizoen 2), Never Have I Ever, Jeffrey Epstein Filthy Rich en The Last Dance.

