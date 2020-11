De nominaties voor de Red Bull Elektropedia Awards 2020 zijn bekend. Le Motel, Zwangere Guy en Lous and The Yakuza zijn dit jaar de grote kanshebbers.

Le Motel en Zwangere Guy zijn allebei maar liefst zes keer genomineerd voor een Red Bull Elektropedia Award. Ook Lous and The Yakuza start de wedstrijd voor elektronische muziek met goede papieren: de Brusselse rapper die vorig jaar zilver kreeg in de categorie Fresh On the Scene, haalt met haar debuutalbum Gore vijf nominaties binnen. Ze wordt op de voet gevolgd door Ashley Morgan, Damso, Eefje de Visser, YellowStraps en Soulwax - elk met vier nominaties.

Andere muzikanten die meer dan één nominatie op zak hebben zijn DC Salas (3), Hamza (3), UM! (3), blackwave. (2), Chibi Ichigo (2), David Numwami (2), ECHT! (2) en Martha Da'ro (2).

De uitreiking van de Red Bull Elektropedia Awards vindt dit jaar door de u welbekende omstandigheden online plaats. Er worden tien in plaats van negentien prijzen uitgedeeld, aangezien het weinig zinvol is een prijs voor beste liveperformance of beste evenement uit te reiken wanneer heel wat concerten en festivals geannuleerd werden.

Het publiek heeft tot maandag 9 november middernacht de tijd om op zijn twee favorieten per categorie te stemmen via awards.redbullelektropedia.be. De finale uitslag wordt bepaald door de stem van het publiek (50%) en die van de jury (50%) en wordt op 25 november bekendgemaakt.

In aanloop naar de prijsuitreiking organiseert Red Bull Elektropedia een veiling ten voordele van LIVE2020, het solidariteitsfonds van de livemuzieksector. Van maandag 16 november tot dinsdag 24 november kunt u bieden op exclusieve hebbedingen van onder meer Angèle, Soulwax, Amelie Lens, Zwangere Guy, Le Motel en Charlotte Adigéry.

Red Bull Elektropedia Awards 2020 25 november, via de socialemediakanalen van onder andere Red Bull Elektropedia, Pukkelpop, Dour en Kompass. Meer informatie vindt u op www.redbullelektropedia.be.

Le Motel en Zwangere Guy zijn allebei maar liefst zes keer genomineerd voor een Red Bull Elektropedia Award. Ook Lous and The Yakuza start de wedstrijd voor elektronische muziek met goede papieren: de Brusselse rapper die vorig jaar zilver kreeg in de categorie Fresh On the Scene, haalt met haar debuutalbum Gore vijf nominaties binnen. Ze wordt op de voet gevolgd door Ashley Morgan, Damso, Eefje de Visser, YellowStraps en Soulwax - elk met vier nominaties.Andere muzikanten die meer dan één nominatie op zak hebben zijn DC Salas (3), Hamza (3), UM! (3), blackwave. (2), Chibi Ichigo (2), David Numwami (2), ECHT! (2) en Martha Da'ro (2).De uitreiking van de Red Bull Elektropedia Awards vindt dit jaar door de u welbekende omstandigheden online plaats. Er worden tien in plaats van negentien prijzen uitgedeeld, aangezien het weinig zinvol is een prijs voor beste liveperformance of beste evenement uit te reiken wanneer heel wat concerten en festivals geannuleerd werden.Het publiek heeft tot maandag 9 november middernacht de tijd om op zijn twee favorieten per categorie te stemmen via awards.redbullelektropedia.be. De finale uitslag wordt bepaald door de stem van het publiek (50%) en die van de jury (50%) en wordt op 25 november bekendgemaakt.In aanloop naar de prijsuitreiking organiseert Red Bull Elektropedia een veiling ten voordele van LIVE2020, het solidariteitsfonds van de livemuzieksector. Van maandag 16 november tot dinsdag 24 november kunt u bieden op exclusieve hebbedingen van onder meer Angèle, Soulwax, Amelie Lens, Zwangere Guy, Le Motel en Charlotte Adigéry.