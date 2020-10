Brusselse crooner David Numwami van Le Colisée begon zijn solocarrière naast vrijende buren.

Aka: David Nzeyimana Leeftijd: 26 Locatie: Brussel Instagram: @david.numwami In het kort: Crooner met een hoek af. Tourde met Charlotte Gainsbourg. Stond op het podium van Coachella.

In het lang: In Vlaanderen doet hij voorlopig minder bellen rinkelen, aan de andere kant van de taalgrens heeft David Numwami al langer een zekere status. Eerst als frontman van Le Colisée, de band waarmee hij jarenlang tussen kitscherige pop en elektronisch experiment balanceerde, daarna vooral als muzikant. Hij trok op tournee met François & the Atlas Mountains, Sébastien Tellier en Charlotte Gainsbourg, stond met die laatste zelfs op het podium van Coachella, dook de studio in met Nicolas Godin van Air, jamde met Flavien Berger en won vorig jaar nog een D6bels Music Award (zeg maar een Franstalige MIA) voor beste muzikant.

Intussen begon het steeds harder te kriebelen om aan een soloproject te beginnen. En dus trok de Brusselaar zich terug in zijn slaapkamer om in z'n eentje te componeren. Het resultaat valt nog het best te omschrijven als een aanstekelijke kruising tussen de chansons van Claude François, de indierock van Connan Mockasin en de frisse pop van Steve Lacy. In juni debuteerde Numwami met de schijnbaar zeemzoete croonersong Le fisc de l'amour, waarin hij vrolijk zingt dat enkele vrouwen hem na middernacht zullen executeren. Deze maand volgde Beats!, een ode aan het kunstenaarschap, de bijbehorende blutte periodes en elke dag spaghetti eten. Check zeker ook de heerlijke DIY-video. 'I love everybody', staat te lezen in de Instagrambio van David Numwami. Nog even geduld en iedereen houdt ook van hem.

Een willekeurige quote: 'Ik zat helemaal alleen in mijn kamer, tussen twee concertdata in, luisterend naar de vrijende buren en ik zei tegen mezelf: ik moet gewoon voor dat soloproject gaan.'

