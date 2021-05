Werchter Parklife, het coronaveilige alternatief van Rock Werchter deze zomer, heeft vrijdag voor de tweede keer enkele nieuwe namen gelost. Aan de affiche worden onder andere Whispering Sons, Bazart, Eefje de Visser, Gabriel Rios en Selah Sue toegevoegd.

Midden maart kondigde Rock Werchter al aan dat het de editie van 2021 uitstelt naar volgend jaar. Deze zomer voorziet de organisatie een alternatief: van 1 juli tot 1 augustus staat Werchter Parklife gepland. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag staan er concerten op het programma, met telkens maximum 2.500 bezoekers.

Op de affiche stond al een aantal artiesten, zoals Balthazar, Goose, Arsenal en Tourist LeMC. Vrijdag voegt Parklife daar nog enkele namen aan toe: naast Whispering Sons, Bazart, Eefje de Visser, Gabriel Rios en Selah Sue staan Meskerem Mees, TheColorGrey en Jasper Steverlinck op het podium in Werchter. Ook Emmy D'Arc en Millionaire hebben bevestigd. Bart Peeters, waarvan het optreden al bekend was, zal bovendien een extra concert spelen. Het volledige programma is te vinden op de website van Werchter Parklife.

De ticketverkoop is dinsdag gestart. Tickets worden uitsluitend per vier verkocht. Enkele concerten zijn al meteen uitverkocht. (Belga)

