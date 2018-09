Belgische kleppers Tamino en Faces On TV slepen Duitse prijs voor jong talent in de wacht

De Anchor Award zag het levenslicht in 2016. De prijs werd opgericht als een soort van gids voor muziekfans en de muziekindustrie in de zoektocht naar nieuw talent. Ook wil de prijs een hart onder de riem steken van jonge, veelbelovende muzikanten. De Anchor Award hoopt de internationale carrière van de artiesten aan te zwengelen. In 2016 mocht de Zweed Albin Lee Meldau naar huis gaan met de Award en vorig jaar viel de Britse Jade Bird in de prijzen.

De jury was dit jaar erg onder de indruk van de Belgische genomineerden. Tamino en Faces On TV mochten daarom samen de prijs in ontvangst nemen tijdens het Reeperbahn-festival in Hamburg. Over de verrassende beslissing om twee winnaars te belonen, werd volgens de organisatie hevig gediscussieerd. Het motto van de Award Show was 'We Want More', en twee winnaars voor de prijs van één kan in dat opzicht wel tellen.