De cultuursector is klaar voor een heropstart op 1 juli, zegt Leen Laconte, de directeur van Overleg Kunstenorganisaties (oKo). Onder voorwaarden kunnen evenementen buiten doorgaan met 400 mensen. Dat heeft premier Sophie Wilmès gezegd na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

Vanaf 1 juli zijn cultuuractiviteiten met publiek opnieuw toegelaten. Ook daar gelden de algemene regels rond afstand en hygiëne, maar de Nationale Veiligheidsraad legt ook een maximumaantal bezoekers op. Bij activiteiten die binnen plaatsvinden - theaterzalen, cinema's, concertzalen - zijn maximum 200 mensen toegelaten, buiten worden dat er 400.

In augustus kunnen die aantallen bijgesteld worden naar respectievelijk 400 en 800 bezoekers, als de cijfers dat tenminste toelaten. Infrastructuren waar het publiek neerzit, kunnen een uitzondering op de maximumcapaciteit vragen, al moet die vraag goed gestaafd zijn in een dossier en is er specifieke goedkeuring nodig. De Nationale Veiligheidsraad denkt daarbij bijvoorbeeld aan grote stadia, zoals het Sportpaleis of het Koning Boudewijnstadion, waar mogelijk meer dan 400 mensen op een veilige manier samen kunnen komen. Festivals of dancings horen daar niet bij.

Het nieuws wordt positief onthaald door de kunstenorganisaties. 'Die versoepelingen zijn heel erg welkom omdat het nu ook economisch haalbaar wordt', verduidelijkt Laconte. Een sectorgids voor cultuur ligt al klaar nadat de protocollen door de bevoegde minister zijn goedgekeurd. De gids kan geraadpleegd worden op sectorgidscultuur.be en richt zich tot alle professionele organisaties die actief zijn (ontwikkeling, productie, presentatie, participatie) in de kunsten (muziek, dans, theater, beeldende en audiovisuele kunsten, circus, het sociaal-artistiek werk en de kunsteducatie). (Belga)

