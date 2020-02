De Zuid-Koreaanse film Parasite is de eerste niet-engelstalige film die de hoofdprijs op de Oscars in de wacht sleept. Regisseur en schrijver Bong Joon-ho won bovendien de prijs voor beste directeur en beste originele script. De prijs voor beste acteurs en actrices gingen naar Renee Zellweger (Judy), Joaquin Phoenix (Joker), Laura Dern (Marriage Story) en Brad Pitt (Once upon a time in Hollywood).

De tragikomische film vertelt het verhaal van het dagelijkse leven van een Zuid-Koreaanse familie van wie de leden allemaal werkloos zijn. Op een dag slaagt de zoon erin om privélessen Engels te mogen geven bij een steenrijke familie. De hoofdrollen in het familiedrama worden gespeeld door Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Jang Hye-jin, Choi Woo-shik en Park So-dam. De film won eerder ook al de prijs voor beste niet-Engelstalige film op de Golden Globes.

De winst op zowel beste film als regisseur betekent dat Quintin Tarantino weer naast het net vist. Hij was al twee keer eerder genomineerd (voor Pulp Fiction en Inglorious Bastards) als regisseur maar verloor beide keren. Er was tot dit jaar nog nooit een film van hem genomineerd voor beste film.

Joaquin Phoenix en Renee Zellweger beste hoofdrollen

Zoals verwacht ging de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol naar Joaquin Phoenix voor zijn vertolking van de Joker in de film van regisseur Todd Philips. Hij won de prijs voor Antonio Banderas (Pain and Glory), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time In Hollywood), Adam Driver (Marriage Story) en Jonathan Pryce (The Two Popes).

Renee Zellweger werd bekroond voor haar vertolking van Judy Garland in de film Judy. De 50-jarige Zellweger speelt in de film de legendarische actrice en zangeres Judy Garland. In de categorie beste actrice nam ze het op tegen Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women) en Charlize Theron (Bombshell).

Brad Pitt en Laura Dern winnen hun eerste Oscars

Brad Pitt speelde in de Tarantino-film de rol van Cliff Booth, de stuntman, chauffeur en beste vriend van Leonardo Dicaprio's karakter Rick Dalton. Eerder mocht Pitt voor die rol al een Golden Globe, BAFTA en SAG Award ophalen. Het is de eerste acteer-Oscar voor Pitt, die wel al in 2014 een Oscar won als producent van Twelve years a slave.

In zijn speech haalde Pitt de impeachment in de Senaat van de afgelopen weken aan en prees hij zijn regisseur Tarantino uitgebreid. 'Je bent een original, je bent one of a kind. Zonder jou zou de filmindustrie saaier zijn.'

Laura Dern won even later haar eerst Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in Marriage Story. Ze had haar ouders- acteurs Diane Ledd en Bruce Dern- meegebracht naar de awardshow en bedankte hen geëmotioneerd in haar speech. 'Ze zeggen altijd: je moet je helden niet ontmoeten. Maar als je echt gelukkig bent, krijg je ze wel als je ouders.'

Verder prees Dern regisseur en scenarist Noah Baumbach en bedankte hem voor de film. 'Het is een prachtige film over liefde, en over het overwinnen van hobbels in de naam van de liefde, je familie en onze planeet.'

Geen Belgische Oscar

De Belgische film Une Soeur van regisseur Delphine Girard gaat zonder Oscar naar huis. De prent moest in de categorie beste kortfilm de duimen leggen voor The Neighbors' Window van Marshall Curry.

De 16 minuten durende psychologische thriller met Veerle Baetens, Selma Alaoui en Guillaume Duhesme won al verschillende prijzen op festivals. Baetens speelt in de film een noodlijnoperatrice die een vrouw aan de andere kant van de lijn uit een benarde situatie tracht te helpen.

Andere prijzen

De prijs voor beste animatiefilm ging naar Toy Story 4 van Pixar. De beste kostuums waren volgens de Academy te zien in Little Women en beste cinematografie ging naar Roger Deakins voor zijn werk voor 1917.

De Nieuw-Zeelandse Taika Waititi kreeg de prijs voor beste aangepaste script voor Jojo Rabbit.

