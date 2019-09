Regisseur Bong Joon-ho toont de gewone man: 'In Zuid-Korea zijn we niet zo bezig met Kim Jong-un'

Dave Mestdach Chef film van Knack Focus

Met Parasite won hij enkele maanden geleden als eerste Koreaan de Gouden Palm. Daar had hij geen postapocalyptische tgv of supervarken voor nodig, zoals in zijn eerdere films Snowpiercer en Okja. De clash der klassen kan even amusant zijn, zo bewijst Bong Joon-ho. 'De rijke familie in Parasite is niet zo slim. Dat zie je in het echte leven ook.'

© Graham Walzer/Redux

Het moet voor Bong Joon-ho ongetwijfeld als een genoegdoening gevoeld hebben toen hij eind mei in Cannes de Gouden Palm in de handen gedrukt kreeg voor zijn zwierige klassenkomedie Parasite. Er was de kloeke concurrentie van andere favorieten als Céline Sciamma's Portrait de la jeune fille en feu en Quentin Tarantino's Once upon a Time in... Hollywood, maar vooral: Bongs vorige, door Netflix geproducete competitiefilm Okja had twee jaar geleden op het festival nog ongewild voor controverse gezorgd toen boze bioscoopexploitanten hadden geprotesteerd tegen het selecteren van films die geen reguliere release in de Franse zalen krijgen.

