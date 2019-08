'Once upon a Time in Hollywood' is Tarantino's beste film sinds 'Jackie Brown'

Dave Mestdach Chef film van Knack Focus

Quentin Tarantino's Once upon a Time in Hollywood is een geestige, grandioze maar ook futiele trip doorheen de coulissen van Hollywood anno 1969, én zijn beste film sinds Jackie Brown.

In zijn negende en voorlaatste (?) langspeelfilm zet Quentin Tarantino de postmoderne raid op de geschiedenis die hij inzette met Inglourious Basterds gezwind verder. Dit keer cruiset hij door zijn geboortestad Los Angeles anno 1969, met op de achtergrond de infame moorden gepleegd door de Charles Manson-sekte. Once upon a Time in Hollywood is een excentrieke, tot epische proporties opgeblazen (speelduur 2u45 minuten!) hommage aan de nadagen van het Gouden Hollywood-tijdperk. Tegelijk is het een grijnslachende satire op de has-beens, never-beens en andere paradijsvogels die eind jaren zestig door Beverly Hills fladderden.

