De sixties volgens Tarantino: de feiten achter 'Once Upon A Time in Hollywood'

Quentin Tarantino groepeert in Once Upon a Time in Hollywood zijn stokpaardjes tot een kudde die bijna drie uur lang in en uit de werkelijkheid galoppeert. Volgens Onze Man is het zijn beste sinds Jackie Brown (1997), maar wat had de regisseur precies in het jaar 1969 te zoeken? En wat heeft hij daar gevonden?

MARGOT ROBBIE als Sharon Tate: de vermoorde actrice was een it-girl.

Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) is een uitgerangeerde acteur die met zijn beste vriend en stunt double Cliff Booth (Brad Pitt) door het Hollywood van eind jaren zestig cruiset. Terwijl Dalton met tegenzin overweegt om in Italië zijn carrière nieuw leven in te blazen ('Spaghettiwesterns zijn de laagste sport van de entertainmentladder') komen ze naast een bonte stoet fictieve personages ook notoire figuren als Bruce Lee, Charles Manson, Sharon Tate en een resem vergeten acteurs en ander aan de filmindustrie gelieerd volk tegen. ' Once Upon a Time in Hollywood stopt de waarheid in een hasjpijp en zet er de fik in', schreef Time-Out. Wat er precies met die waarheid gebeurt, laten we ter wille van uw kijkplezier in het midden, maar er is geen reden om het niet over de historische fundamenten van Tarantino's negende film te hebben.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×