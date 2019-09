In Joker, winnaar van de Gouden Leeuw in Venetië, draait Todd Phillips de superheldenfilm binnenstebuiten, terwijl hoofdrolspeler Joaquin Phoenix de populairste schurk uit het genre een indrukwekkende make-over geeft. Al zorgt dat hier en daar voor beroering.

Je zou het Joaquin Phoenix niet nageven, maar de superschurk die hij in Joker vertolkt is 79 jaar oud en al zijn hele leven een intrigant. Het eerste wat Batmans aartsvijand deed nadat hij in 1940 in de kantoren van DC Comics tot leven was gewekt, was zijn bedenkers met elkaar laten vechten. Bill Finger, Bob Kane en Jerry Robinson, het trio aan wie hij wordt toegeschreven, zouden tot aan hun dood verschillende versies van zijn ontstaansgeschiedenis vertellen, maar over één ding waren ze het eens: het was een acteur die voor The Joker model had gestaan.

...