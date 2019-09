5 star star star star star

Bong Joon-ho zet de klassenverhoudingen op hun kop in Parasite, een hoogst entertainende mix van satire en suspense die terecht werd bekroond met de Gouden Palm.

'Ik voel me meer een genrefilmer dan een auteur', liet Bong Joon-ho zich vorige week nog ontvallen in dit blad, maar wie zijn serial killer-thriller Memories of Murder (2003) of zijn meeslepende monsterfilm The Host (2006) heeft gezien, weet dat de Koreaanse rasfilmer zichzelf daarmee gruwelijk onderschat. Als iemand weet hoe je met de conventies van een genre moet jongleren en satire aan suspense moet koppelen met oog voor sfeer, detail en milieu, dan is het Bong wel. Dat etaleert hij opnieuw met zwier en plezi...