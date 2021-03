De Amerikaanse roadmovie 'Nomadland' van de Chinese regisseur Chloé Zhao heeft zondagavond de Golden Globe voor beste drama gewonnen. Door het coronavirus werden de awards voor deze 78e editie uitgereikt tijdens een online-show. Vielen ook in de prijzen: 'Borat Subsequent Moviefilm', 'The Crown' en de in augustus overleden Chadwich Boseman won het beeldje voor beste acteur, voor zijn rol in 'Ma Rainey's Black Bottom', de laatste film waarin hij te zien was voor hij afgelopen zomer overleed aan darmkanker.

Zhao kreeg ook de Golden Globe voor beste regisseur, voor haar film met in de hoofdrol Frances McDormand. 'Nomadland' vertelt het verhaal van moderne nomaden, Amerikanen die aan de rand van de maatschappij leven en in hun busjes door de Verenigde Staten trekken. Het is nog maar de tweede keer dat een vrouw die award krijgt. De vorige winnaar was Barbra Streisand in 1983, met 'Yentl'.

De film van Zhao viel eerder al in de prijzen tijdens het internationale filmfestival van Toronto en kreeg half september ook de Gouden Leeuw tijdens het filmfestival van Venetië.

Boseman, ook bekend van 'Black Panther', haalde het van klasbakken als Anthony Hopkins en Gary Oldman. Beste actrice in een drama was Andra Day, voor haar vertolking in 'The United States vs. Billie Holliday'. Zij haalde het dan weer van Viola Davis en Frances McDormand.

De tweede 'Borat'-film werd bekroond als beste komedie, en Sacha Baron Cohen won de prijs voor beste acteur in een komedie. Beste actrice in een komedie is dan weer Rosamund Pike, voor haar rol in 'I Care a Lot'

Congratulations to Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy - Borat Subsequent Moviefilm. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/oM7WseKasi — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Andra Day won als beste actrice in een drama voor de titelrol in 'The United States v. Billie Holiday'. Chadwick Boseman kreeg postuum de Golden Globe voor beste acteur in een drama voor 'Ma Rainey's Black Bottom'. Wijlen Boseman, ook bekend van 'Black Panther', haalde het van klasbakken als Anthony Hopkins en Gary Oldman. Beste actrice in een drama was Andra Day, voor haar vertolking in 'The United States vs. Billie Holliday'. Zij haalde het dan weer van Viola Davis en Frances McDormand. Rosamund Pike won de rijs voor beste actrice in een komedie voor haar rol in 'I Care a Lot'.

The Crown en Netflix boven

Emma Corrin and Josh O'Connor have won Best Actress & Best Actor in a Drama Series at the Golden Globes pic.twitter.com/CfITnsb9gZ — FILM CRAVE (@fiImcrave) March 1, 2021

Bij de prijzen voor tv was 'The Crown', de Netflix-reeks over het Britse koningshuis, met vier prijzen de grote winnaar, waaronder die voor Josh O'Connor, Emma Corrin en Gillian Anderson voor hun rollen als prins Charles, prinses Diana en Margaret Thatcher. Netflix won nog twee andere prijzen. Die gingen naar 'The Queen's Gambit', waaronder een voor hoofdrolspeelster Anya Taylor-Joy.

'Schitt's Creek' (uitgezonden op Pop tv en bij ons op Eén en VRT Nu) werd uitverkozen tot beste serie in de onderafdeling komedie. Uit dezelfde serie won Catherine O'Hara de Golden Globe voor beste actrice (komedie). Jason Sudeikis won de prijs voor beste acteur (komedie) voor zijn rol in 'Ted Lasso' (Apple TV).

Hollywoodster Jane Fonda (83) nam de 'Cecil B. DeMille Award' in ontvangst, een prijs voor haar goedgevulde carrière. De winnares van zeven Golden Globes en twee Oscars ('Klute', 'Coming Home'), ook bekend als auteur en activiste, stond onlangs voor de Netflix-comedyserie 'Grace and Frankie' voor de camera.

Controverse

De Golden Globes behoren tot de meest begeerde prijzen in de Amerikaanse filmindustrie. Ze zijn een belangrijke indicator voor welke films en acteurs een goede kans maken op een Oscar. De prijsuitreiking voor de Oscars is dit jaar uitgesteld vanwege de pandemie, tot 25 april. De Globes worden uitgereikt door de Hollywood Foreign Press Association, een groep van 87 buitenlandse journalisten.

De voorbije week kwam die organisatie in het oog van een storm terecht, na berichtgeving in de New York Times over het lidmaatschap en de ethische standaarden van de Association. 'Vanavond vieren we het werk van artiesten uit de hele wereld, maar we erkennen dat we ook nog werk te doen hebben', zei vicevoorzitter Helen Hoehne. 'Net zoals in film en tv is vertegenwoordiging van levensbelang. We moeten zwarte journalisten in onze organisatie hebben.' Eerder was er al enige ophef ontstaan omdat enkele films met zwarte hoofdrolspelers, zoals 'Ma Rainey's Black Bottom' en 'Judas and the Black Messiah' geen nominatie voor beste film in de wacht konden slepen.

