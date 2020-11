Seizoen vier van The Crown brengt u over een dikke week de langverwachte intrede van Lady Diana bij de Windsors. Het is meteen ook de eerste grote rol van de jonge Emma Corrin.

Een re-enactment van de trubbels binnen de beroemdste koninklijke familie ter wereld: The Crown is een vreemd maar entertainend beestje. En hoe dichter de populaire Netflix-reeks ons vermaledijde tijdsgewricht nadert, hoe entertainender ze wordt. Volgens cijfers die Netflix begin dit jaar heeft gelost, hebben sinds 2016 wereldwijd 73 miljoen huishoudens de belevenissen van het Britse koningshuis gevolgd. Een significant deel van dat publiek was ouder dan wat je doorgaans bij een streamingzender verwacht, wat betekent dat seizoen 4, dat de periode 1977-1990 bestrijkt, gebeurtenissen zal aansnijden die de meesten onder hen zich uit de eerste hand herinneren: de Sex Pistols die het zilveren jubileum van de koningin verstoren, Margaret Thatcher die als eerste vrouwelijke Britse premier met ijzeren hand over de jaren tachtig heerst, én de introductie van de piepjonge Lady Di als verloofde van Prince Charles, de geboorte van hun zoontjes William en Harry en hun onvermijdelijke breuk.

In september 2019 werd bekendgemaakt dat Gillian Anderson de rol van Thatcher op zich zou nemen. We wisten toen al een maand of vijf wie in de rol van Diana gecast was. Nu ja, weten: toen haar naam werd gelost, had geen hond ooit van Emma Corrin gehoord. (Behalve haar eigen hond, die Spencer heet, ook de familienaam van Diana.) *** Toen Lady Di in 1997 in een Parijse tunnel het leven liet, was de kleine Emma één jaar. Toen de hele wereld naar Elton John op haar begrafenis luisterde, zat ze misschien wel op de schoot van haar mama, die volgens de actrice als twee druppels water op the People's Princess lijkt. Over wat zich in de eerstvolgende jaren afspeelde, is weinig bekend. Corrin, geboren in Kent, was als kind van de nineties naar eigen zeggen gek op de romcoms van Nora Ephron ( You've Got Mail, Sleepless in Seattle) en ging geregeld met haar ouders naar het toneel. Haar eerste eigen acteerervaring deed ze op in Toad of Toad Hall, een stuk van Winnie de Poeh-bedenker A.A. Milne dat in Engeland door elke zichzelf respecterende basisschool wordt opgevoerd. Ze bleef ook als tiener acteren en speelde tijdens haar opleiding Education, English and Drama aan Cambridge University bij het ADC Theatre, dat in het verleden lieden als Emma Thompson, Hugh Laurie en regisseur Sam Mendes heeft voortgebracht. Ze speelde een hoofdrol in een opvoering van Romeo and Juliet, waarmee ze ook op tournee door Japan trok. Geen idee hoe ze ooit afgestudeerd is geraakt, want tijdens haar studies probeerde Corrin het ook nog te maken als model. Aan die carrière kwam in 2016 abrupt een einde nadat een ontwerper haar tijdens de London Fashion Week had laten verstaan dat ze te dik was. 'Ik heb altijd een gezonde dosis zelfvertrouwen gehad, maar die heb ik tijdens mijn korte loopbaan als model pijlsnel verloren', verklaarde ze op de feministische blog Cambridge Girl Talk, in een post die sinds haar bekendheid gretig werd gekopieerd. 'De doodsteek kwam er tijdens die Fashion Week. Ik had na veel moeite een stek op een modeshow bemachtigd, maar tijdens het passen bleek dat ik mijn broek niet over mijn kuiten kreeg. Die zijn nogal gespierd, omdat ik veel jog. De ontwerper keek naar mij en zei: "Sorry, we zijn hier niet gewend aan meisjes die sporten." Het idee was dat je als model op dieet moest om in die kleren te passen. Ik wilde hem een klap in het gezicht geven.' Na haar studies probeerde Corrin aan de bak te komen als actrice. Vorig jaar was er een eenmalige rol in de politieserie Grantchester. In de reeks Pennyworth, een matig onthaalde origin story over Batmans butler Alfred, speelde ze diens love interest. En eerder dit jaar was ze te zien in de op ware gebeurtenissen gebaseerde feelgoodfilm Misbehaviour, met Keira Knightley in de hoofdrol. Tel daar nog een tweetal oudere kortfilms bij, en je hebt het klassieke hobbelparcours van de beginnende actrice. Op dat ene kleine detail na: nog voor haar eindexamen was Corrin aan het lange auditieproces voor de rol van Diana begonnen. Alleen haar moeder was op de hoogte. 'Ik heb het lange tijd aan niemand anders verteld. Ik hou van mijn vrienden, maar ik denk niet dat ze het lang voor zich hadden kunnen houden.' Ze was echter zo enthousiast dat haar omgeving er zelf achter kwam. Toen haar vrienden haar geheim ontdekten, maakten ze een plakboek met screenshots uit hun WhatsApp-gesprekken, waarin Corrin onbewust stukjes van de puzzel had weggegeven. *** Toen haar casting werd bekendgemaakt, was Corrin een jonge vrouw uit Londen met zestig volgers op Instagram en een zo goed als leeg cv. Aan dat laatste is sindsdien weinig veranderd, dus over haar acteerprestaties an sich valt weinig te zeggen. Maar ze heeft het afgelopen anderhalf jaar wel bewezen dat ze barst van de star quality. Corrin geeft interviews alsof ze nooit anders heeft gedaan, raakte bevriend met Harry Styles (ze hebben dezelfde stylist) en bekent dat ze al eens een dm naar Drake stuurt: 'Het was een foto van een passievrucht. Hij heeft niet geantwoord.' Met dezelfde gespeelde gêne vertelt ze dat de hond van Helena Bonham Carter, een van haar tegenspeelsters in The Crown, eens op haar hoofd heeft geplast. In een filmpje voor In My Bag, waarin bekende vrouwen voor de camera van het Britse Vogue hun handtas leegmaken, haalde ze dan weer met een zwoele blik een vibrator tevoorschijn: 'Ideaal om onderweg even stoom af te laten.' Het was duidelijk een grap, en een verwijzing naar het befaamde verhaal dat Lady Di altijd een vibrator met zich meedroeg. Maar de manier waarop de meeste kranten het nieuws deelden - bloedserieus en zonder link naar het filmpje - bevestigt tegelijk haar populariteit en het feit dat er vooralsnog frustrerend weinig nieuws over haar te rapen valt. Een van de redenen waarom Corrin in haar thuisland zo snel populair is geworden, is de liefdevolle manier waarop ze over de prinses spreekt. In Entertainment Weekly gaf ze bovendien blijk van een meer dan oppervlakkig inzicht in haar psyche: 'Ik hou van de jonge Diana. Je kunt de latere prinses, het icoon dat we ons allemaal herinneren, niet begrijpen zonder dat je eerst de negentienjarige versie begrijpt, het meisje dat met enkele huisgenotes samenwoonde en op haar eerste date met Prince Charles ging.' Meteen voegde ze eraan toe: 'Maar haar stijl was verschrikkelijk. Op haar tweede date met Charles droeg ze een gele overall. Toen ik de foto's daarvan zag, begon ik nog net niet te huilen. En dan haar debardeurs! Het toont aan dat mode iets is waar je in moet groeien. Dat heb ik bij mezelf ook gezien: als ik oude foto's van mezelf bekijk, word ik ongemakkelijk. (lacht)' Op glamourfoto's valt niet veel van de fysieke gelijkenis te merken, maar uit geloste stills van The Crown blijkt heel goed waarom de makers, die op dat vlak een ijzersterke reputatie te verdedigen hebben, Corrin gekozen hebben. En dan hebben we haar nog niet in Diana's iconische trouwjurk met meterslange sleep gezien, die voor de reeks werd nagemaakt. 'De jurk was magisch. Het passen alleen al. Ze naaiden dat hele gevaarte steek voor steek om mijn lichaam. Het leek eeuwen te duren.' Op de dag dat de huwelijksscène werd opgenomen, waren er tien mensen aanwezig om de actrice in de jurk te hijsen. 'Maar toen ik ermee naar buiten kwam, viel de hele set stil. Een bijzonder moment.' Intussen is bekend geraakt dat Elizabeth Debicki de rol van Diana overneemt in het vijfde - en eventuele zesde - seizoen van The Crown. Voor Emma Corrin eindigt het verhaal in 1990. De breuk tussen Diana en Charles en het even idealistische als glamoureuze parcours van de People's Princess tot aan haar vroege dood in 1997 zal ze dus niet meer meemaken. Maar het zou ons niet eens verbazen als ze de roem van Diana op een dag evenaart.