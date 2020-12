De Belgische regisseur Fabrice Du Welz werkte met Chadwick Boseman, de Black Panther-acteur die op 28 augustus overleed. 'Hij gaf veel zwarte Amerikanen hun puf en hun fierheid terug.'

Vlak voor hij met Black Panther (2018) eeuwige roem verwierf als de koninklijke superheld van het hoogtechnologische Wakanda speelde Chadwick Boseman de hoofdrol in Message from the King (2017), een wraakthriller van Fabrice Du Welz, die voordien de huivertrips Calvaire (2004) en Alleluia (2014) had gedraaid. 'Een goede vriend mag ik hem niet noemen maar we konden uitstekend met elkaar opschieten en zijn met elkaar in contact gebleven. Zijn dood heeft me diep geraakt.'

Boseman zag, aldus Du Welz, Message from the King als een oefenrondje voor Black Panther. 'Hij had bij Marvel getekend voor vijf films en stond toen we begonnen te werken op het punt om in Captain America: Civil War (2016) te debuteren. Door financieringsproblemen en gedoe met de producenten werd het voor mij een penibel avontuur maar Chadwick steunde me. Hij was een van de mooiste mensen die mijn pad gekruist hebben, van buiten en van binnen. Zo waardig, zo attent, zo edelmoedig.'

Veel kleppers telt Chadwicks filmografie niet. Black Panther overschaduwt alles, beaamt de regisseur. 'Zelfs die Spike Lee waarin hij deze zomer meespeelde, Da 5 Bloods, was niet erg goed. Alleen was hij méér dan een acteur. Black Panther maakte van hem een icoon, een referentiefiguur, een Mandela of Martin Luther King die zijn gemeenschap haar trots teruggaf. Hij gaf veel zwarte Amerikanen hun puf en hun fierheid terug.

'Europa begrijpt nauwelijks waarom Chadwicks dood in Amerika zo'n aardverschuiving was. Ik pleit zelf schuldig. Hij heeft eens gepolst naar mijn interesse om Black Panther te regisseren en ik lachte dat weg. Die Marvel-films hangen me de keel uit. Maar dat mag je niet blind maken voor de impact van Black Panther. Chadwick was enorm begaan met de representatie van zwarte Amerikanen in de populaire cultuur en voorzag het fenomeen.'

Du Welz acht het best mogelijk dat Bosemans glansvertolking in het drama Ma Rainey's Black Bottom, dat deze week op Netflix verschijnt, postuum bekroond wordt met een Oscar. 'Amerikanen houden daar wel van. Het is verschrikkelijk dat we Chadwicks talent niet ten volle hebben kunnen aanschouwen. Volgens mij had hij alles om uit te groeien tot een Denzel Washington. Dat zullen we helaas nooit weten.'

Ma Rainey's Black Bottom Vanaf 18/12 in Netflix.

Vlak voor hij met Black Panther (2018) eeuwige roem verwierf als de koninklijke superheld van het hoogtechnologische Wakanda speelde Chadwick Boseman de hoofdrol in Message from the King (2017), een wraakthriller van Fabrice Du Welz, die voordien de huivertrips Calvaire (2004) en Alleluia (2014) had gedraaid. 'Een goede vriend mag ik hem niet noemen maar we konden uitstekend met elkaar opschieten en zijn met elkaar in contact gebleven. Zijn dood heeft me diep geraakt.' Boseman zag, aldus Du Welz, Message from the King als een oefenrondje voor Black Panther. 'Hij had bij Marvel getekend voor vijf films en stond toen we begonnen te werken op het punt om in Captain America: Civil War (2016) te debuteren. Door financieringsproblemen en gedoe met de producenten werd het voor mij een penibel avontuur maar Chadwick steunde me. Hij was een van de mooiste mensen die mijn pad gekruist hebben, van buiten en van binnen. Zo waardig, zo attent, zo edelmoedig.' Veel kleppers telt Chadwicks filmografie niet. Black Panther overschaduwt alles, beaamt de regisseur. 'Zelfs die Spike Lee waarin hij deze zomer meespeelde, Da 5 Bloods, was niet erg goed. Alleen was hij méér dan een acteur. Black Panther maakte van hem een icoon, een referentiefiguur, een Mandela of Martin Luther King die zijn gemeenschap haar trots teruggaf. Hij gaf veel zwarte Amerikanen hun puf en hun fierheid terug. 'Europa begrijpt nauwelijks waarom Chadwicks dood in Amerika zo'n aardverschuiving was. Ik pleit zelf schuldig. Hij heeft eens gepolst naar mijn interesse om Black Panther te regisseren en ik lachte dat weg. Die Marvel-films hangen me de keel uit. Maar dat mag je niet blind maken voor de impact van Black Panther. Chadwick was enorm begaan met de representatie van zwarte Amerikanen in de populaire cultuur en voorzag het fenomeen.' Du Welz acht het best mogelijk dat Bosemans glansvertolking in het drama Ma Rainey's Black Bottom, dat deze week op Netflix verschijnt, postuum bekroond wordt met een Oscar. 'Amerikanen houden daar wel van. Het is verschrikkelijk dat we Chadwicks talent niet ten volle hebben kunnen aanschouwen. Volgens mij had hij alles om uit te groeien tot een Denzel Washington. Dat zullen we helaas nooit weten.'