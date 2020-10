De IJslandse componiste Hildur Guðnadóttir wint de Film Composer of the Year Award voor de film "Joker" en de Amerikaan Nicholas Britell pakt de TV Composer of the Year Award voor de muziek voor de serie "Succession". Dat werd zaterdagavond bekendgemaakt op de 20ste uitreiking van de World Soundtrack Awards (WSA), het slotevenement van het Film Fest Gent.

Guðnadóttir kreeg ook al een Oscar voor de score van 'Joker'. Ze was twee jaar geleden al genomineerd voor de Discovery of the Year Award in Gent voor haar muziek voor 'Sicario: Day of the Soldado', en vorig jaar werd ze verkozen tot Television Composer of the Year dankzij haar score voor 'Chernobyl'.

Ook de Belgische componist Hannes De Maeyer, bekend van zijn samenwerkingen met onder meer Adil El Arbi & Bilall Fallah, valt in de prijzen. Met zijn grandioze score voor 'Torpedo' van Sven Huybrechts ontvangt De Maeyer de World Soundtrack Award for Best Original Score for a Belgian Production, meldt het filmfestival.

De World Soundtrack Award for Best Original Song gaat naar het nummer 'Stand Up' van Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo dat werd geschreven voor het slavernijdrama 'Harriet'. De WSA Discovery of the Year 2020 is Bryce Dessner die het door Netflix geproduceerde 'The Two Popes' van Fernando Meirelles - met Jonathan Pryce en Anthony Hopkins in de hoofdrol - van originele muziek voorzag.

De publieksprijs was dit jaar voor Alfonso G. Aguilar en de muziek voor de animatiefilm 'Klaus'. De Libanees-Franse componist Gabriel Yared, die twintig jaar geleden de allereerste centrale gast was van de WSA, kreeg een Lifetime Achievement Award.

