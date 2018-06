De Tussenstand: de 10 beste documentaires van het voorjaar

10. Chef's Table: Pastry (Netflix)

Al vier seizoenen lang serveert Netflix het ideale toevluchtsoord voor kookfanaten die af en toe verlangen naar haute cuisine in plaats vanDagelijkse kost. Deze keer lag de focus op patisserie en mochten we onder meer in de potten van Jordi Roca kijken, de dessertenman van El Celler de San Roca, twee keer verkozen tot beste restaurant ter wereld. Succulente tv, heet dat dan.

9. It Was Him: The Many Murders of Ed Edwards (Paramount)

Edward Wayne Edwards is veroordeeld voor vijf moorden, maar zit volgens John Cameron, een gepensioneerde flik en fulltime paranoïcusn, achter zowat alle befaamde cold cases van de afgelopen zestig jaar. Een straf verhaal in tunnelvisie, gelardeerd met een dikke laag americana. Voor de laatkomers: nu te bekijken op Dailymotion.

8. Flint Town (Netflix)

Twee jaar lang reed een reportageploeg mee met de agenten van het veel te kleine politiekorps van Flint, ooit een geïndustrialiseerde stad, nu flirtend met de armoedegrens. In Flint zijn agenten geen helden: wat ze doen, is altijd te weinig en wat ze niet doen, wordt uitvergroot. 'Het resultaat is een ijzingwekkende blik op achteruitgang, op een gemeenschap die uit elkaar valt, op mensen die krabbelen om overeind te blijven, op de boosheid van wat 'de slachtoffers van de globalisering' heet. Dit is het Amerika dat president Trump heeft gebaard', schreef onze vrouw.

7. Evil Genius (Netflix)

Een T-shirt, een wandelstok en een nekbom: dat zijn de belangrijkste elementen van een van de raarste bankovervallen in de Amerikaanse geschiedenis. De makers van Evil Genius trokken alle sporen na en plozen de omgeving van de vermoedelijke dader centimeter voor centimer uit. Het resultaat is verplicht kijkvoer als u fan bent van podcasts à la Serial.

6. One Strange Rock (National Geographic)

One Strange Rock, geregisseerd door milieu-activist Darren Aronofsky, toont u in tien afleveringen waarom het leven op de planeet Aarde is wat het is, en roept daarvoor de hulp in van de enige personen die hier ooit zijn weggeweest: astronauten. Zij vertellen u over de unieke omstandigheden die ervoor gezorgd hebben dat net deze bol barst van het leven en geven u ook mee dat we maar beter onze stinkende best kunnen doen om dat zo te houden. Tagline:'We're all on this together.' Geen speld tussen te krijgen.

5. Elvis Presley - The Searcher (HBO/Canvas)

'Ik wilde eens en voor altijd komaf maken met een verhaal dat iedereen voor waar aanneemt: dat Elvis na zijn legerdienst alleen nog slechte films en slechte platen heeft gemaakt, tot zijn kaars uitging', vertelt maker Thom Zimny over zijn meesterstuk, dat in mei nog op Canvas te zien was. En daar is hij in geslaagd, met behulp van bekende Elvisfans als Bruce Springsteen en Tom Petty.

4. The Staircase (Netflix)

Netflix plukte deze veertien jaar oude reeks uit de tv-archieven en dat bleek een goed idee. De serie over een Vietnamveteraan die verdacht wordt van de moord op zijn eigen vrouw is nog steeds een masterclass true crime, rauw en groezelig zoals het hoort.

3. Wild Wild Country (Netflix)

Oftewel: wanneer een Indiase goeroe en zijn gevolg een Amerikaans dorpje van veertig zielen inpalmen. Als deze thriller in zes delen één ding bewijst, is het dat geloof, machtswellust en vooral jaloezie vieze beestjes zijn.

2. The Fourth Estate (Showtime/Canvas)

De terecht met veel bombarie aangekondigde vierdelige docuserie van Liz Garbus biedt een volstrekt unieke blik achter de schermen van een krantenredactie die meer dan ooit met een vergrootglas wordt bekeken en tegelijk haar weg moet zoeken in een veranderend medialandschap, waarinbreaking newsvaak het eerst op Twitter te lezen valt. Een bijzonder document over een stilaan verguisd beroep, maar ook een vurig pleidooi voor de vierde macht.

1. The Vietnam War (PBS/Canvas)

Zijn reeksen over de Amerikaanse Burgeroorlog (The Civil War, 1990) en WO II (The War, 2007) hebben van Ken Burns een van de bekendste nog levende Amerikaanse documentairemakers gemaakt, maar nu pas is er zijn pièce de résistance. Achttien uur lang belicht hij de oorlog in Vietnam aan de hand van meer dan tachtig mensen uit beide kampen.