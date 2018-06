'The Staircase' is een boeiend document over hoe in de VS recht wordt gesproken. Of net niet

Nu true crime dankzij Making a Murderer, The Jinx, Evil Genius en andere docuseries over hallucinante misdaden en rechtszaken zowat een genre op zich is geworden, kan het geen kwaad om terug te kijken op hoe men het vroeger aanpakte.

Daarom dook Netflix in de tv-archieven en duikelde daar The Staircase op, een Frans-Amerikaanse productie uit 2004 over de lotgevallen van auteur Michael Peterson, een Vietnamveteraan die zich rijk heeft geboerd met oorlogsverhalen en beschuldigd wordt van de moord op zijn tweede echtgenote. De streamingdienst kocht de achtdelige serie en de special uit 2013 aan en breide er een vervolg in drie delen aan.

Wanneer Peterson in 2001 zijn Kathleen bewusteloos aantreft aan de voet van een trap in zijn villa, belt hij de noodcentrale. Tegen de tijd dat politie en hulpdiensten zijn aangekomen, is de vrouw al overleden. Ze ligt in een grote plas bloed en heeft diepe wonden in het achterhoofd. Volgens de openbaar aanklager en de door hem aangeduide experts gaat het niet om een ongeval, maar om kwaad opzet, en dus moord.

Peterson ontkent dat hij er iets mee te maken heeft, maar zijn verleden pleit niet in zijn voordeel. Jaren eerder stierf een vriendin van hem in soortgelijke omstandigheden. Hij zou kort daarna haar kinderen adopteren. Dat hij biseksueel is, helpt ook niet echt in het oerconservatieve North Carolina. Hoewel de bewijzen tegen Peterson grotendeels indirect zijn, belooft het een moeilijk proces te worden.

Terwijl veel hedendaagse true crime-docu's worden aangedikt met ensceneringen, weidse droneshots van landschappen en pittoreske stadjes en perfect gekadreerde interviews, ogen de acht originele afleveringen van The Staircase rauw en groezelig, zoals dat bij een fly-on-the-wall-documentaire hoort. Regisseur Jean-Xavier de Lestrade en zijn team laten de protagonisten geen moment los, zowel in de rechtszaal als bij Peterson thuis.

Zo registreert de camera hoe Peterson - vrij op borgtocht - een roerei bakt voor zijn broer, in zijn veranda een pijp opsteekt of de kleine geneugten des levens deelt met zijn twee zoons en twee geadopteerde dochters. U ziet ook hoe zijn advocaat foetert op een IT'er die er maar niet slaagt om net voor de eerste procesdag een deugdelijke powerpointpresentatie in elkaar te steken. Daarnaast is The Staircase een boeiend document over hoe in de VS recht wordt gesproken, of net niet.

Hoewel de drie afleveringen die Netflix produceerde weinig aan de originele serie toevoegen en soms wat artificieel en zelfs geënsceneerd ogen, is deze update een meeslepend geheel. De tagline 'Did he do it?' is zowel verkoopargument als waarschuwing: wie vertrouwd is met true crime, weet intussen dat de waarheid niet altijd aan het licht komt. Of dat ook met de zaak-Peterson het geval is, weet u na een kleine dertien uur. Het is geenszins vergooide tijd.