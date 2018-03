De nieuwe Netflix-documentaire Flint Town: spijtig dat het geen fictie is

De nieuwe drugshond van de politie van de Amerikaanse stad Flint heet Sonitrol. Dat is de naam van een alarmsysteem. Het zou een uiting van originaliteit kunnen zijn, maar het is vooral een vorm van product placement en return on investment. De politie van Flint heeft zo weinig geld dat ze de naam van de drugshond die dringend nodig was per opbod verkocht. Sonitrol bood het hoogst. Wie arm is, kan maar beter vindingrijk zijn.

...