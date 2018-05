Tv-tip van de dag: The Searcher, een Elvisdocumentaire zonder mythes

In de HBO-documentaire Elvis Presley: The Searcher veegt regisseur Thom Zimny naar eigen zeggen een andere mythe van tafel. 'Ik wilde eens en voor altijd komaf maken met een verhaal dat iedereen voor waar aanneemt: dat Elvis na zijn legerdienst alleen nog slechte films en slechte platen heeft gemaakt, tot zijn kaars uitging. Elvis was een man die voortgebrand werd door de muziek, zelfs tijdens zijn donkerste momenten.'

En dus laat Zimny zijn docu op de juiste plek beginnen: de '68 Comeback Special, Elvis' terugkeer naar het podium na een periode van zeven jaar vol vreselijke films. Na een paar maten van het openingsnummer Trouble/Guitar Man hoor je Priscilla Presley buiten beeld zeggen: 'Hij was op van de zenuwen, want hij wist dat de special ofwel een nieuwe start van zijn carrière zou worden, ofwel het definitieve einde.' Klopt: tijdens de eerste vijf nummers hoor je de zenuwen door zijn befaamde keel gieren.

Geen talking heads in Elvis Presley: The Searcher. Het verhaal wordt verteld aan de hand van foto's en archiefbeelden, en je hoort de stemmen van bekende fans als Bruce Springsteen, Stax-producer David Porter en Tom Petty (in een van zijn allerlaatste interviews), maar ook van jeugdvrienden, Elvis zelf en een paar hoogleraren die een beeld schetsen van de plaats en het tijdsgewricht waarin The King blank maar straatarm opgroeide: het racistische zuiden van de VS, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Bijkomende muziek werd geleverd door Pearl Jam-gitarist Mike McCready.

Elvis Presley: The Searcher neemt een hoge vlucht in de passage waarin de jonge Elvis naar de grootstad Memphis, Tennessee verhuist, en in de bruisende uitgaansbuurt rond Beale Street gaat kijken naar de groten van die tijd: Rufus Thomas (die vanuit het graf even aan het woord komt), B.B. King en Bobby 'Blue' Bland. Het duizelt je van de namen, de sfeer en het besef dat muziek, naast opwindend, ook kleurenblind en volksverheffend is. En natuurlijk komt Ike Turner weer vertellen dat Elvis alles van hem gepikt had. Muziekfans, mis dit niet. Deel twee op 17 mei.