MIA's 2018: Oscar and the Wolf maakt favorietenrol waar, Blanche schrijft Hit van het Jaar

Vooraf was Oscar and the Wolf de grote favoriet voor de MIA's met zes nominaties en maakte die rol ook waar met drie beeldjes. Daarmee brengt frontman Max Colombie het aantal MIA's dat hij al verzamelde op acht. Enkel Milow en Stromae deden het ooit beter.

Coely had vooraf vier nominaties verzameld en rijfde daarmee twee MIA's binnen, waaronder die in de nieuwe categorie Urban. Haar tweede MIA, die voor solo vrouw, droeg ze op aan alle vrouwen met de mededeling dat er 'fucking te weinig vrouwen in de media' zijn.

Bazart verzamelde in een jaar waarin de band geen nieuw werk uitbracht 'maar' drie nominaties, maar verzilverde er wel twee. Qua efficiëntie moest de groep toch nog de duimen leggen voor Blanche: zij pakte de twee prijzen waarvoor ze genomineerd werd, die voor doorbak en die voor hit van het jaar (City Lights).

Raymond

Soulwax werd dan weer vijf keer genomineerd, maar pakte maar één MIA, die voor Beste Album. Stuff puurde, ook uit vijf nominaties, twee beeldjes, die voor artwork en die voor muzikant, drummer Lander Gyselinck. Gyselinck won de prijs trouwens voor de derde keer.

Hij is trouwens niet de enige die zichzelf opvolgde op de MIA's dit jaar op de erelijst. Bazart werd voor het tweede jaar op rij de beste Nederlandstalige act en Niels Destadsbader gaf de fakkel door aan zichzelf in de categorie populair.

Voor de MIA-uitreiking geraakte ook al bekend dat Raymond Van het Groenewoud en de Ancienne Belgique een lifetime achievement award zouden krijgen.