Vlaamse film krijgt klappen: 'Moeten wij nog films maken waar niemand naartoe komt?'

De vaderlandse film heeft er geen goed jaar op zitten. Dat schrijft De Morgen. Le fidèle trok 133.000 bezoekers, Sprakeloos zo'n 70.000, Cargo 41.000 en Home 25.000. Dat is veel minder dan de aantallen die bijvoorbeeld De zaak Alzheimer (755.000 kijkers in 2003) en Dossier K (415.000 in 2009) haalden.