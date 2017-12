De Vlaamse film specialiseerde zich in 2017 in middelmatigheid

Vanaf januari volgt Erwin Provoost Pierre Drouot op als intendant van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Drouots erfenis: de productie is geprofessionaliseerd en Vlaamse film is een merk geworden... in Vlaanderen. Vraag aan eender welke buitenlandse filmjournalist om de Vlaamse film te definiëren en een 'quoi?', 'que?'of 'mitä?' - er zijn ook Finse filmjou...