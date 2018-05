Van familiesoap tot fabel: zo begon onze man in Cannes zijn tweede week

Shoplifters (Hirokazu Kore-eda)

It's all in the family. Again. De Japanse meester Hirokazu Kore-Eda breidt zijn indrukwekkende catalogus aan superieure familiesoaps nog maar eens uit, dit keer met een verhaal over een stel outcasts die samen een gezellige, warme Ersatzfamilie vormen in hartje Tokio. Hoe 'vader' en 'zoon' samen spullen jatten in de lokale supermarkt, maar ook hoe de twee een gesprek hebben over de bloemetjes en de bijtjes. Hoe 'oma' stilaan haar laatste noedels aan het klaarmaken is in de keuken. Hoe ze een jong, emotioneel verwaarloosd meisje opvangen en doen alsof het de 'dochter' van het wel bijzonder functionele disfunctionele gezinnetje is.

