Drie suggesties om uw leeshonger verder te stillen.

Ministerie van dromen

De vrijgevochten Nas verliest in Berlijn haar zus bij een auto-ongeluk. Of was het zelfmoord. Dit thrillerdebuut van de Duits-Iraanse Hengameh Yaghoobifarah neemt de Duitse maatschappij scherp onder de loep.

Ik = cartograaf

Om te ontsnappen aan een ongelukkig huwelijk en de bijbehorende depressies onderneemt Jeroen Theunissen een wandeltocht, van Ierland tot de Bosporus. Een reis doorheen de geschiedenis, een continent in nood en de droeve kamers van het hart.

Het vuur redden

De nieuwe, lijvige roman van Guillermo Arriaga, auteur van De ontembare en scenarist van Amores perros en 21 Grams. Verwacht u aan een Great Mexican Novel over de hartstochtelijke verhouding tussen een danseres en een gevangene.

