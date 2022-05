VRT bevestigt meldingen bij vertrouwenspersoon rond Adriaan Van den Hoof

De vertrouwenspersoon van de VRT heeft verschillende meldingen ontvangen over presentator Adriaan Van den Hoof. Dat bevestigt VRT na enkele vragen in de media. Waarover de klachten gaan, is niet bekend.

Afgelopen week raakte bekend dat Adriaan Van den Hoof vervangen wordt als gezicht van de quiz Switch, die hij de voorbije zeven seizoenen presenteerde. Naar aanleiding daarvan rezen in de Vlaamse media heel wat vragen. Zij hadden immers lucht gekregen van verschillende klachten rond de presentator. Die vragen beantwoordt de VRT nu deels: er zijn wel degelijk verschillende meldingen binnengekomen bij de vertrouwenspersoon.

Waarover die meldingen gaan, wordt niet bekendgemaakt, net als van wie de klachten komen. Het zou gaan om zaken binnen de privésfeer. Van den Hoof zelf benadrukt dat de presentatorwissel bij Switch niets te maken heeft met de meldingen, maar zou kaderen binnen een vernieuwingsoperatie van het programma. Hij zou naar eigen zeggen na de zomer in gesprek gaan met de VRT over nieuwe projecten.