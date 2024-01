Voor u uitgelegd: het compleet onterecht over het hoofd geziene ‘Pokémon Concierge’

De stop-motionreeks die zelfs Pokémon-dummies bekoort.

De feiten

Wie aan Pokémon denkt, denkt waarschijnlijk aan spannende avonturen, heldhaftige trainers en bloedstollende gevechten. Maar zelfs Pikachu heeft soms nood aan verlof. Enter Pokémon Concierge, de nieuwe Japanse stop-motionanimatie van Dwarf Animation Studio die eind december met weinig toeters en bellen op Netflix werd gedropt en daar tussen alle eindejaarshetze door zijn fans vond. Volkomen terecht.

Pokémon Concierge vertelt in vier korte afleveringen het verhaal van Haru, een jonge vrouw die in een existentiële crisis belandt nadat ze in één week tijd door haar lief werd gedumpt via sms, faalde in haar job en twee keer in een kauwgom stapte. Op zoek naar een nieuwe uitdaging en vooral naar zichzelf, besluit ze als conciërge aan de slag te gaan in Pokémon Resort, een idyllisch hotel op een exotisch eiland waar mensen en pokémons naartoe trekken om tot rust te komen. The White Lotus, maar dan met lieve mensen en schattige wezens, zeg maar.

© National

Tuurlijk, Pokémon Concierge richt zich vooral op (jonge) fans van de franchise. Maar zelfs wie Wingull, Psyduck en Dragonite niet van elkaar kan onderscheiden, gaat zich amuseren. De vrolijke kleuren. Het prachtige eiland. De figuurtjes in klei en vilt. De zomerse theme song van het Japanse citypopicoon Mariya Takeuchi. De vrij in het rond huppelende pokémons. De quarterlifecrisis van Haru. De behapbare verhaallijnen over angsten overwinnen, het belang van ontspanning en jezelf durven te zijn. Niemand die vecht of ruzie maakt. Alsof alle pokémons en trainers naar de steinerschool zijn gegaan. Iedereen is het er dan ook over eens: Pokémon Concierge is verrassend mooi, lief en wholesome. Op Rotten Tomatoes kreeg de reeks meteen een rating van honderd procent. The Verge noemt het ‘een mooie reminder om wat vrije tijd te nemen’. Polygon houdt het bij het accurate ‘kippensoep voor de ziel’. Pokémon Concierge is misschien niet het spannendste luik in de franchise, maar wel het meest hartverwarmende. Er is maar één puntje van kritiek: vier afleveringen is veel te weinig.

© National

De trivia

– Alle respect voor Pikachu, maar de kans bestaat dat vanaf nu Psyduck (foto) zijn plek inneemt als publieksfavoriet. Zelden een Pokémon zo hard in de wangen willen knijpen.

– We hebben na lang zoeken dan toch een kritische recensie gevonden. ‘Ik kan alleen maar aannemen dat dit een soort wrede grap is, gefabriceerd door God zelf om ons te bespotten’, aldus iemand op Letterboxd. ‘Pokémon Concierge is van een perfectie die ik nooit in mijn leven zal ervaren. Ik zal nooit conciërge van Pokémon Resort worden, een Furret kunnen knuffelen, zwemmen met een Magikarp of vliegen met een Dragonite. Wat is het nut dan nog?’

– Fijn detail voor kijkers uit de Lage Landen: in de Nederlandse dub van Pokémon Concierge kan u Christa Lips herkennen, de vrouw die vijfentwintig jaar lang Ash (foto) van een Nederlandse stem voorzag.