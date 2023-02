Vijf voorbarige The Masked Singer-theorieën

Wij spendeerden iets te veel tijd op het internet op zoek naar vergezochte hints. Onze bevindingen.

Soaperstar: Eline De Munck







Eline De Munck kan zingen, brak door in de soap Thuis, heeft een eigen brillenmerk, overstrekt net als Soaperstar haar ellebogen een beetje wanneer ze haar armen in de lucht steekt, heeft zich ooit dertig dagen lang niet gewassen en zat zowel tijdens Tegen de sterren op als tijdens The Big Live op JIM soms in een bubbelbad. Al worden we mogelijk een beetje misleid omdat het kostuum ook fysiek lijkt op de zeeppompversie van De Munck.

Minotaurus: Jani Kazaltzis





Al sinds er Griekse pilaren te zien waren in de allereerste teaser, die verscheen nog voor de kostuums bekend waren gemaakt, wordt er in de richting van Jani Kazaltzis gekeken. Dat er ook daarna nadrukkelijk werd verwezen naar Griekenland in de omschrijving van Minotaurus, kan volgens de fans maar één ding betekenen: Jani zit in de mensstier. Of het is Fabrizio van Temptation Island.

Foxy Lady: Linda Mertens





Er wordt al een tijdje gehint naar een comeback van Linda Mertens, nadat de zangeres werd gespot op podia in Engeland en Spanje en Regi zijn aankomende Sportpaleis-shows The Return noemde. The Masked Singer zou de perfecte opwarmer zijn. Bovendien draagt Foxy Lady hetzelfde haarspeldje als Mertens tijdens de beginjaren van Milk Inc. en wordt er in de omschrijving verwezen naar een periode uit de spotlights en de Regi-hit Duizend sterren.

Kolonel Mops: Kürt Rogiers





Kürt Rogiers wordt al sinds het eerste seizoen verdacht, dus het moet er ooit van komen. Aangezien er ‘conquistador’ in zijn Instagram-bio staat en hij in de Ketnet-reeks Nachtwacht een haast identieke outfit draagt, gokken de fans op Kolonel Mops. Rogiers blijkt bovendien een grote hondenvriend en heeft naar verluidt zelf een nogal grote hond, wat zou verklaren waarom er een verhoogd eetbakje op een van de teaserfoto’s te zien was.

Leeuw: Jan Paternoster





Leeuw eet graag pizza. Jan Paternoster bakt graag pizza. Uitgemaakte zaak.