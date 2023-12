Vader van het jaar: Pedro Pascal

Hoe Pedro Pascal voor de meme van 2023 zorgde.

Twee keer speelde Pedro Pascal een beschermende surrogaatvader dit voorjaar. Eerst in The Last of Us, waarin hij Ellie door de zombie-apocalyps loodste. Daarna in The Mandalorian, waarin hij zich ontfermde over Baby Yoda. Genoeg voor het wereldwijde web om hem tot internet’s dad uit te roepen, wat leidde tot een hele goede sketch van Saturday Night Live. Dat was grappig. Daarna werd het in sneltempo raar. Iemand noemde hem ‘mijn coole, sletterige vader’. Diverse vrouwen, van Sarah Paulson tot Elizabeth Olsen, werden tot internet’s mommy uitgeroepen. En plots bleek Pedro Pascal niet alleen de daddy, maar ook de babygirl van het internet te zijn. Net zoals Paul Mescal trouwens, die een vader speelt in Aftersun. En Kendall Roy uit Succession.

Bij momenten snapten wij ook niet alles in 2023.